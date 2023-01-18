驚悚懸疑最新力作《萬惡世代》，將歐洲小鎮的腐敗與犯罪呈現在大螢幕上，片中的獵奇殺人手段超乎常人想像，以毒蛇等殘酷的虐殺手法比滿清十大酷刑還令人毛骨悚然，血腥與暴力使原本平靜的小鎮籠罩著不安，導演「喜怒無常」的執導功力更讓觀眾猜不透真相，宛如驚悚版的《佈局》，讓觀眾走出戲院都直呼：「兇手居然是他！」

該片由曾《殺回歸家路》鬼才導演艾米利斯維萊維斯（Emilis Velyvis）執導。事實上，他也藉由電影表達了對國家政治的批判，雖然他表示英文片名「The Generation of Evil」（邪惡世代）並沒有並無特別指哪一個年齡階層，但在他看來「我們這一代人受到最多欺騙，我們生活在謊言當中，真相一直被隱藏。」《萬惡世代》作為政治驚悚電影，將推翻觀眾生活的世界，讓人懷疑身處的世界何謂真實。

《萬惡世代》講述一位即將退休的警察局長金塔斯宣布參選市長後，卻發現他的檢察官好友突然自殺身亡，案件的追查可能會使過去骯髒的秘密曝光，讓金塔斯不得不與檢察總長派來的特別探員西蒙納斯一起調查。然而，這起令人毛骨悚然的自殺事件卻如滾雪球般演變為連續殺人事件，更駭人的是背後隱藏的真相。電影將於27日全台上映。