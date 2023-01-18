泰山17日公告董事伸揚投資改派法人代表，改由前台北地院刑事庭審判長、誠澈法律事務所主持律師陳諾樺，接替副董事長詹逸宏披掛上陣，詹逸宏也順勢解任副董事長。外界解讀泰山公司派改派律師入列董事會，象徵泰山經營權之爭全面進入法律戰。

泰山說明，伸揚投資改派具法律背景的專業人士擔任董事，主要是呼應證交所要求強化法遵制度，以提升經營與治理。泰山先前因董事會討論處分持有的全家股份案時，會計師及律師並未迴避，以致遭證交所處以違約金200萬元。因應證交所要求強化法遵制度，但內部希望未來討論議案時能有法律專業人士在場，因此改派具法律背景的陳諾樺出任法人代表。

值得注意的是，詹逸宏為泰山前任董事長，過去曾與泰山現任董事長詹景超等堂兄弟聯手，拉下家族第三代長孫詹岳霖，取得公司經營權。如今隨著市場派大股東龍邦宣稱掌握持股已超過5成，眼見大勢已去，詹逸宏很可能因此退出，也象徵泰山公司派家族的團結進一步瓦解。