許多女生愛漂亮，會在指甲上動一點巧思。中國河南駐馬店市有一名女子，近前回老家過年時做了美甲，媽媽一看卻嫌太長，直接拿剪刀全部剪掉。對此，她覺得過年回家就是陪陪長輩，並不在意指甲被剪掉，只要媽媽開心就好。

根據《白鹿視頻》報導，節女士回村過年順便做了美甲，可以看到她把指甲貼上彩繪，結果媽媽嫌她的指甲太長，二話不說拿出剪刀，幫她把指甲剪掉。

一般人面對這種情況，辛苦花錢做的指甲被剪壞，可能會超級崩潰，但節女意外地淡定，原來是自己就是開美甲店的，貼美甲片並沒花錢，「老年人可能有點接受不了」，她覺得只要媽媽開心就好，過年主要是回家陪家人，指甲之後還會再長，「剪掉就剪掉嘛！」

節女認為媽媽開心就好。（圖／翻攝自白鹿視頻）

消息曝光後，引發熱烈討論，大批網友都無法接受媽媽的行為，「管太多了吧」、「一個成年人的指甲都要被父母管控，笑不出來」、「簡直窒息，不喜歡就不喜歡，做不到理解算了，做不到尊重嗎？」、「這樣的媽其實挺讓人窒息的，以自己的喜好要求他人」、「這控制欲也是沒誰了」、「這樣的媽媽我都想逃」、「這種媽真可怕！」

另外，也有許多人認為節女的指甲留太長，「能理解美甲，但不能理解這麼長的指甲」、「長指甲確實不好看」、「剪短反而更好看了」、「這個做的太長了」。

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