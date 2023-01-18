大陸河北省邯鄲市一名22歲女子經常熬夜關燈玩手機，最近眼部突然出現霰粒腫，但因為不痛不癢，她也沒特別在意，仍繼續在黑暗環境中使用手機，不料近日霰粒腫變大、變紅，她這才意識到嚴重性，只好透過手術摘除。對此，醫生表示，霰粒腫和熬夜、吃辛辣食物有關，建議改變作息和飲食習慣。

綜合陸媒報導，22歲女子小路（化名）透露，自己一直有熬夜關燈玩手機的習慣，經常要玩到淩晨1、2點，大約半年前，她的眼睛開始出現霰粒腫，但因不痛不癢，就沒管它，後來一直也在熬夜關燈玩手機，最終導致霰粒腫變大、變紅，她才趕緊就醫，最終透過手術將異物摘除。

對此，眼科醫師李躍峰表示，關燈看手機，眼肌會持續處於痙攣狀態，近視度數也會加重，他曾接診過一位因長期熬夜看手機的青少年，對方在短短半年內近視度數增長200度，正常的每年增長度數在50到100度左右。

醫師提醒，長期關燈看手機，會導致乾眼症，容易出現眼睛乾澀等不適症狀，假如有青光眼的家族史，長期在黑暗環境盯著手機看，還可能誘發青光眼，嚴重恐導致失明，另外躺在床上看手機，也會引起頸椎相關問題，建議民眾切勿長時間使用手機，且最好在光源充足的地方使用。

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