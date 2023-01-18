中國一名39歲蔣姓男子日前與同事在尾牙上聚餐喝酒，喝醉後被同事抬回宿舍休息，當天晚間10點同事回到宿舍發現男子已死亡，立即叫救護車，通知公司並立即報警。蔣姓男子家屬在事發2天後才接獲警方電話得知蔣男死亡的消息，3天後才在殯儀館見到他的遺體。家屬認為蔣男是在公司尾牙上酒醉過世，屬於工作傷害，要求為蔣男做工傷鑑定。

據了解39歲蔣姓男子是湖南人，在深圳一家公司從事模具技術工作，1月7日時蔣姓男子參加公司尾牙，在尾牙上蔣男喝醉後由同事送回宿舍休息，當晚10點時，其中一名同事回到房間發現男子失去呼吸，額頭也沒溫度，立即撥打120通知救護車並上報公司，隨後也趕緊報了警。

根據蔣姓男子家屬提供之蔣男救護車接診紀錄，當時救護人員趕到現場之後蔣男躺在床上，旁邊有嘔吐物，同事正在幫其進行心肺復甦。經救護人員檢查後發現他瞳孔散大，失去對光反射，頸動脈搏動消失，雙肺呼吸及心音聽診消失，心電圖也一直呈現直線，研判蔣姓男子已死亡多時，告知現場警方已無搶救意義，當晚10點39分宣布死亡，同事也跟在場救護人員代訴蔣男有大量飲酒史，具體死亡原因不詳，救護人員建議屍體解剖釐清真相。

據悉，公司與家屬已經協商過3次，公司方向家屬提出「非因工死亡」等相關賠償，不過家屬認為蔣男是在公司尾牙上喝酒導致死亡，因此家屬向相關部門提出要做工傷鑑定已經獲准。

中國廣東省東莞第二人民法院日前也公佈一項案例，20歲吳姓男子2021年2月參加公司尾牙酒醉被室友扶回房間休息，隔天晚間8點同事下班回到宿舍發現吳男已失去生命跡象，立即通報警消人員到場。

吳姓男子家屬認為其同桌聚餐者為盡安全保障義務，向同事所共計111多萬人民幣約台幣（555萬）賠償，法院審理後認為吳男為完全民事行為能力者，應該要了解酒醉後果，因此判處吳男自身應承擔95％責任，而聚餐者只需負5％責任。吳男家屬不服提出上訴，東莞市中級人民法院駁回上訴，維持原判。

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