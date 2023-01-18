立法院經濟等5個委員會今日併案審查「全民共享」特別條例，國民黨堅持發放1萬元現金，國民黨立委賴士葆認為，特別條例為什麼魚目混珠？全民經濟共享就是發放還稅於民的現金1萬元，條例應該正本清源。國民黨立委羅明才指出，本來是美意一樁，結果折扣再折扣，這不是百貨周年慶，誰A走了4千元，所有選民永遠會記在心裡。

條文的部分除了行政院和國民黨版本外，還有委員張其祿、邱顯智和郭國文的修正動議，因方向各持己見，法案名稱保留協商；國民黨立委翁重鈞指出，堅持以國民黨提案版本，剛剛提過疫後強化經濟和社會韌性在紓困條例就包含振興，這次提出的條文提案，是希望全民共享。

賴士葆表示，稅收超徵全民共享，如果是疫後的紓困，那就去紓困條例或追加預算，有好幾條路，且最後超徵的金額是4950億，比原本預估多了450億，加上400億的自備財源私房錢，每人就有1萬元，國民黨團堅持提案，純粹就是還稅於民或是行政院說的經濟共享。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團強力主張每人發1萬元，超過部分請財政部以國庫卷，8月1日就能償還，沒有舉債問題，希望大家一起完成三讀發現金。

民進黨立委謝衣鳳指出，這就是沒辦法在年前發現金的癥結點，如果民進黨有共識，就會讓發現金快點通過，國民黨絕對有誠意，擱置這些模糊授權的地方，未來如果明年全球經濟衰退再來追加減預算還來的及。

立委羅明才表示，1萬元少了4千元，本來是美意一樁，結果折扣再折扣，誰A走了4千元，所有選民永遠會記在心裡，到底是誰反對花1萬元，可以買軍火、補助台電，但為何要卡這1萬元。