台灣東洋在過去一年裡，除延續多年的公益服務外，也加深與公益團體合作，這些成果陸續為ESG創造新價值，也因此在「TCSA台灣企業永續獎」中，再度榮獲「白金級獎」殊榮。

◎ 連寫4年ESG獲獎紀錄

台灣東洋是專注開發特殊劑型及新藥的生技藥廠，產品涵蓋癌症、抗感染、醫療保健等領域，而受國內外產業關注的就是台灣東洋具有前端研發、製藥、銷售的完整產業鏈。

做為在台深耕超過一甲子的生技藥廠，台灣東洋從本業出發關心民眾健康，也把這樣的精神融入永續策略。台灣東洋將「以人為本」做為原點並以「健康生活」為半徑，畫出「推動綠色轉型」、「守護健康社會」、「公司穩健發展」三大面向的永續藍圖。

台灣東洋近年的ESG表現，已寫下連續4年獲俱國際公信力第三方單位肯定的新紀錄。台灣東洋繼2019、2020年獲TCSA台灣企業永續獎「永續報告獎-傳統製造業銀獎」外，2021年亦獲「永續報告獎-醫療保健類白金獎」，2022年也再度榮獲白金獎級殊榮。

台灣東洋總經理侯靜蘭。

◎ 內化企業DNA利他精神

台灣東洋分別在氣候行動、綠色營運、創新研發、健康關懷、誠信經營、風險管理與人才發展推動永續工作。在健康關懷下，更有已20年的偏鄉衛教「癌知由里」，去年深化公益連結，啟動為期3年認購小農無毒稻田的「耕著東洋挺健康」計畫，除支持友善環境的小農也把稻米捐給弱勢家庭，希望利他的愛心能有更多影響力。

去年台灣東洋總經理侯靜蘭與員工一起下田、體驗稻米耕作，也與公司志工參加「安得烈慈善協會」將台灣東洋捐助的稻米裝進食物箱的公益活動。侯靜蘭表示，這不僅是一場企業公益活動也是員工家庭聯誼，更是乘載台灣東洋支持環境永續、希望在不同維度照顧更多人健康的利他使命。

「一個人若願意主動關懷別人，發揮利他精神，社會就能更和諧」侯靜蘭重視熱情、專業與利他的工作哲學。因此，她也導入國際企業常見的志工假，鼓勵團隊從有興趣的課題出發，積極發現他人的需要並提供協助，從利他中看見熱情與喜悅。她認為，唯有深化利他、誠信、正直的企業DNA才能幫助更多醫病並為社會提供穩定力量。

◎ 朝國際一流藥廠前進

台灣東洋長期落實社會責任的文化逐漸累積國際聲譽。去年接連獲國際單位評選為「年度傑出醫療保健公司」、「亞洲最佳企業雇主獎」，其中的「亞洲最佳企業雇主獎」，更是第二度取得這項難得的國際殊榮。

此外，為加快國際化腳步，侯靜蘭帶入團隊協作、隨時溝通的工作文化，盼藉ESG、志工服務等方式，形塑一個充滿感動與溫暖的高績效團隊，並與合作夥伴共築願景、願景共贏，帶領台灣東洋往國際一流藥廠目標前進。

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