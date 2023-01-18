依山傍海的石門，除了有天然的地形景觀以外，當地宮廟與美食也別具特色。在石門，除了有名的地景：海蝕拱門石門洞、縱狀槽溝的老梅綠石槽、長年風沙磨蝕的風稜石，宮廟的部分也相當有特色！有清朝時期就建立的凌虛宮、宮廟界迪士尼之稱的金剛宮、以台灣扁柏（黃檜木）精心雕琢觀音佛像的日月大天宮莊嚴清幽的佛光山北海道場及許多特色廟宇。

新年新氣象，新年除了走春踏青享美食以外，在宮廟祈福，祈求新的一年平安順遂，也體現出台灣人對於宗教的虔誠。

老梅凌虛宮 富基金剛宮

走訪石門，可以先前往當地的特色廟宇，老梅凌虛宮位於老梅公車站旁，建立於清朝同治十一年（西元1872年），距今已有150年歷史，由當地先民建蓋，於民國十年擴建並與天上聖母合祀，是石門區重要的信仰中心之一。金剛宮除了是台灣第一座以四面佛為主神奉祀的廟宇以外，也是一間涵蓋了儒道釋三教神明信仰的宮廟，神像高達數千尊，就像一個宗教博物館一樣，而在金剛宮三樓亦可遠眺北海岸海天一色的景致。

日月大天宮 扁柏觀音像

日月大天宮主要祭祀觀世音菩薩，在大殿中有一尊以台灣扁柏（黃檜木）歷時三年雕刻而成的觀音佛像，高660公分，為全台室內最高木雕法像，主殿供奉觀音佛祖外，宮前可眺望石門洞、富貴角海濱勝景。

佛光山道場 處處見細節

石門洞。（圖／練書瑋攝）

佛光山北海道場之地原為日本華僑所有，一日夜夢觀音指示後而獻地於佛光山興建道場，建築捨棄傳統宮殿式造型，採用中國古城門的形式做設計，在北海道場除了能感受濃濃的東方設計以外，其藝術裝置、寫字坊、滴水觀音等處各個都有其細節，其他石門信仰中心還有主祀忠犬的十八王公、白沙灣旁的觀航寺、石門洞旁可眺望海景的五龍宮、深山中環境清幽的妙濟寺、巨大玉皇大帝神像的聖明宮等在地特色廟宇，新春期間值得走春參拜。

魚蝦貝嘗鮮 採買伴手禮

參訪完宮廟之後，可以前往石門名聞遐邇的富基漁港品嘗當季最新鮮生猛的海鮮料理，富基漁港以捕蟹聞名，當然除了螃蟹以外，各式的魚蝦貝類海鮮也絕不能錯過，且漁港內亦有提供代客料理服務，在冬天來點鮮魚湯或是麻油蟹，暖心又暖胃。

吃飽喝足之後，可以探訪石門當地美景，由海水侵蝕而成的石門洞、綠藻（石蓴）堆疊生長形成的綠地毯老梅綠石槽或是長年風沙磨蝕成有稜有角的風稜石等等，看完美景後返家的路上當然少不了特色伴手禮！石門當地沿岸除了各有特色的肉粽以外，也可購買清涼退火的石花凍、石花菜，或至茶山步道旁購買鐵觀音茶及阿里磅紅茶等等，送禮自用兩相宜。

新的一年，不彷來新北市的石門區來趟身心靈皆充裕的小旅行。

老梅綠石槽。（圖／劉家豪攝）

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