野柳除了地質公園和園區內最著名的地標女王頭，是國內外旅客所熟知外，還有2項別具意義的歷史文化祭典活動，就是「神明淨港」和「二媽回娘家」。

野柳神明淨港

每年正月初五，在野柳保安宮前舉辦的神明淨港活動，是已將近二百年的傳統文化，活動包含傳統的淨海巡洋、漁獲滿艙及非常有特色的神明淨港「水裡來火裡去」祈福宗教儀式，由一組八人勇士，抬著開漳聖王等神轎跳入港中進行淨港驅邪，接著會進行「神明過火」的儀式，神轎隊伍赤腳踏過木炭火堆三巡，象徵去除晦氣迎好運。另外還有百人跳水活動 ，以及海產禮盒特賣會等，民眾過年到野柳走春，千萬別錯過，一定要順道來參加體驗這項具有二百年傳統，且又別具特色的文化活動，不妨來趟野柳的深度文化之旅。

二媽回娘家

此外，大約兩百多年前，野柳有位漁夫發現野柳海蝕洞有道紫光，好奇前往觀看，發現竟是一尊媽祖神像。並將祂恭奉在海蝕洞中膜拜，後因媽祖托夢，於清朝嘉慶14年（西元1809年）在金山建廟，即為現今的金包里「慈護宮」。之後每年農曆的四月十六日，廟方都會舉辦全台唯一的海岸行腳活動，從金包里慈護宮出發，回到當初發現媽祖神尊的野柳海蝕洞作客，這種特殊的宗教儀式，目前已列入新北市無形文化資產，每年都吸引上千名善男信女參與行腳，祈求闔家求平安健康。

萬金石馬拉松

喜愛跑步的民眾，一定不會錯過的就是「新北市萬金石馬拉松」，每年3月各地跑者都會聚集到萬里來，參加這場全國唯一獲得國際金標籤的賽事，是具有奧運資格賽的賽事，然而今年更提升將申請為金標籤。清晨從萬里的翡翠灣出發，途經金山到石門折返，沿途有最美的維納斯海岸、野柳、核二廠、大鵬泡腳池、萬金溫泉區、磺清大橋、跳石海岸、核一廠，可以看到海上美麗的日出，一面是山另一面是海，跑者不僅能享受青山綠水山海景色風光，跑完後也可以到附近的野柳地質公園走走，可以到龜吼吃海鮮或萬里蟹，亦或到萬金溫泉區浸泡體驗新北山海湯，到大鵬停車場泡腳池泡泡腳舒舒壓，回程順道前往萬里街上的亞尼克子工房創始店，喝咖啡或買一份蛋糕回家享用，也能到萬里山上的三姊妹農家樂用餐享用萬里的山產美食，讓整個馬拉松旅程更加的豐富。

萬里高家繡球花

網紅拍照首選，花團錦簇如詩如畫的新北市萬里區「高家繡球花田」深獲大眾喜愛。從母親節開始5到7月間是繡球花盛開的季節，萬里雙興的高家繡球花第三園區，占地8800坪，是北台灣最大的繡球花基地，今年即將邁入第4年，在歷經前3年的細心栽培，園區內的繡球花預期將更加美麗燦爛，而週邊停車場也更多更完善。賞花期間區公所也會規劃串連許多在地特色業者共襄盛舉，包含在地小農、青農，並結合美食、生態、文創館、渡假村、溫泉業者、農場等攜手在花季期間推出賞花優惠。區公所熱情邀請民眾到時一定要記得帶母親、情侶、親子或闔家一起前來賞花。

萬里繡球花季。(圖／萬里區公所提供)

萬里雙興高山地瓜

萬里高山地瓜因山上氣溫較低，種植時間比一般地瓜多出半個月到20天，加上的海霧、乾淨的水源，和雙興特別優質的土壤，讓高山地瓜口感特別的香甜好吃，7到9月為萬里高山地瓜產季，雖然前2年價格居高不下，但一樣獲得大眾的青睞銷售一空。區公所為讓更多美食饕客了解萬里雙興高山地瓜的魅力，將與雙興里長整合在地小農，推出質優、精選地瓜禮盒，有5斤裝與10斤裝，並配合疫情推出線上訂購宅配到家服務，由雙興里辦公處推薦銷售窗口（三姊妹農家樂、余家園、大坪地瓜園及萬里美樹館）為大家服務，因產量有限，品質佳，所以更加珍貴，屆時產季訂購動作要快，否則售完就要再等一年囉！

萬金溫泉、大鵬泡腳池

天氣逐漸變冷，這時最想做的事就是泡溫泉，新北山海湯萬金溫泉是大家耳熟能詳的溫泉區，萬里除了一般的溫泉外，還有特殊的海底溫泉，是全台唯二少有的，建議民眾到萬里來除了吃萬里蟹也一定要來泡湯，特別是體驗一下海底溫泉的特殊泉質。此外，原有大鵬停車場目前也重新規劃整建增加公園綠地休憩空間，並引入溫泉水興建半戶外的日式泡腳湯屋，週邊亦新增公共服務區、休憩涼亭及YouBike單車站，且為連接萬金自行車道，更興建50公尺長的大鵬景觀橋，讓來北海岸體驗自行車之旅的市民朋友，多了一個中途休憩的停靠站。

歡迎民眾有空來到北海岸體驗一趟悠閒的萬金自行車之旅，途經大鵬景觀橋及大鵬停車場時可駐足休憩，享受園內設置的溫泉泡腳池，消除旅途的疲勞後再繼續往目的地前進，或者悠閒漫步於公園與景觀橋，感受北海岸的風景。

萬里雙興高山地瓜。(圖／萬里區公所提供)

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