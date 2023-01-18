歷史不能重演

2020年2月27日，中央流行疫情指揮中心升級為一級開設，正式敲響了COVID-19大流行的警鐘，竹市府與5大醫院成立作戰聯盟、組成口罩新竹隊、推出口罩地圖、全國社區疑似個案演練，為讓民眾放心，更啟動城市防疫新生活，積極提高疫苗覆蓋率。

竹市也成立了全國第1個大型疫苗施打站，以年齡、族群分流，提升效率，並貼心推出免費疫苗計程車、復康巴士、到宅施打等服務。

另還成立疫調小組，結合衛生、警政、民政、社工等跨局處的能量，透過精準疫調，找出感染源、確實匡列、隔離接觸者，擴充防疫旅館量能，阻斷病毒的傳播，讓市民安心。

衛生局的疫調中心是1間24小時運作的辦公室，疫情以來從沒熄過燈，門縫的光，是新竹市疫情的燈塔，每天追系統跳動的確診數、撥打每1通疫情調查電話，為市民努力。

衛生局表示，SARS我們反應不及；COVID-19市民已可在疫情裡正常生活，為了讓民眾確診後不恐慌，同時也啟動居家關懷照護中心，綜整所有服務專線，讓單一電話號碼成為24小時日不落的服務。

竹市堅強防守疫情，為了拉高疫苗覆蓋率，啟動大型施打站，每每創全國第1同時獲獎無數，因此竹科護國神山群的經濟重脈得以運轉下去，市民也能放心工作、安心生活。

歷史不能重演，而我們做到了，雖然還沒完全解封、雖然指揮中心還是一級開設，但是新竹市昂首闊步，小而美的古都、小而美的科技城市，我們會踏穩腳步邁向隧道盡頭的陽光。

後疫情時代 預防保健不懈怠

過去兩年與COVID-19交手之餘，我們努力抗疫也別忘記自身健康，唯有健康的身體，才能戰勝病毒。癌症連續39年蟬聯十大死因之首，尤其每年有超過1萬人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌，大腸癌則連續14年占據十大癌症之首，篩檢可以早期發現癌症或癌前病變，經治療後可以降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。

透過醫療院所的戒菸衛教師或社區藥局藥師，提供專業的衛教、諮詢與支持。(圖／新竹市衛生局)

新竹市衛生局推動的4大癌症篩檢服務，符合癌症篩檢條件的民眾應積極參加篩檢，包括補助30歲以上婦女每年1次抹片檢查、50-69歲民眾2年1次糞便潛血檢查、40-44歲有乳癌家族史婦女以及45-69歲婦女2年1次乳房攝影檢查，以及30歲以上吸菸或嚼檳榔者2年1次口腔黏膜檢查，民眾只需持健保卡，前往健保特約醫事服務機構，即可獲得檢查。

癌症篩檢相關訊息請逕洽竹市衛生局所，或至官網查詢，如果檢查結果為陽性，也不要慌張，應盡速至醫療院所進行複診，掌握自我身體狀況，早期發現早期治療。

我戒菸 我驕傲

戒菸已經成為了邁向健康生活的一部分，為了幫助吸菸者戒菸，遠離菸害，衛生福利部於2012年3月1日推出「二代戒菸服務計畫」，門診、住院、急診及社區藥局皆可提供戒菸服務，費用由菸品健康福利捐的收入支應，不會排擠到全民健保的資源。

為鼓勵吸菸者戒菸，並減輕戒菸者經濟負擔，自2022年5月15日起，接受戒菸輔助用藥服務，不分對象皆免收戒菸輔助用藥部分負擔費用，希望透過免收藥品部分負擔，提高吸菸者戒菸誘因。

透過醫療院所的戒菸衛教師或社區藥局藥師，提供專業的衛教、諮詢與支持，孕婦、青少年及不適合用藥者，可因而得到強而有力的協助。接受戒菸服務後，3個月及6個月後還有專人追蹤及輔導，全程關懷增強戒菸動機及意志力。

新竹市衛生局號召醫療院所共同守護市民健康。(圖／新竹市衛生局)

（新竹市衛生局廣告）