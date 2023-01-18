「臺中好甜」掀起甜品旋風。臺中市政府為推廣在地產業、促進消費商機，同時建立新的城市意象，特別舉辦「2022臺中好甜競賽」，廣邀在地甜品、飲品及冰品，透過展售市集、民眾網路票選及專家評比等方式，選出最具人氣、在地經典、驚豔讚賞、創意設計、視覺效果及發展潛力等獎項，共21家脫穎而出，邀民眾來品嚐甜品。

臺中好甜 打造甜品之都

市長盧秀燕出席活動時表示，競賽只是一部分，最重要的是建立行銷平台，凸顯臺中甜品豐厚的實力，也建立「甜品之都就在臺中」的意象；在業者的號召以及民眾的響應下，讓臺中甜品成為新的城市吸引力，增加觀光商機，提升業者曝光度、營收與長期發展潛力。

臺中市長盧秀燕出席「臺中好甜」活動時表示，盼透過業者的號召及民眾響應，讓臺中甜品成為新的城市吸引力。(圖／臺中市政府經濟發展局)

多家競選、網路投票

經發局指出，臺中甜品、飲品及冰品形成的甜產業已朝多元發展，在186家參賽店家中，本次最佳在地經典獎由「阿聰師的糕餅主意-阿聰師芋泥寶盒」、「有春茶館-芋泥波波奶綠」及「東東芋圓專賣店-東東芋圓手路冰」獲得；融合各式文化、口味與樣式，美味之餘還有令人驚豔之處的最佳驚豔讚賞獎，由「法布甜-法式玫瑰花100%檸檬塔」、「1955阿義后里店-花現金萱鳳梨」及「蜜友商行-蜜友冰棒」奪得殊榮。

「甜品不再只是甜品，是藝術創作、也是生活享受」，奪下最佳創意設計獎的有「SweetsPURE-曲奇巧酥」、「澎沛萃茶佐木耳-春漾烏龍拿鐵珍珠」、「路地-怪物」；最佳視覺效果獎則由「星享道酒店-午后轉轉雙人午茶組」、「川達人文茶飲-芋見野生藍莓鮮奶」、「冰封仙果-馬卡龍皇后」獲得。

該活動網路投票總數超過56萬，在激烈競爭下，「微笑天使烘焙坊-微笑蜂蜜千層蛋糕」、「八曜和茶-83蜂潮奶茶」及「東東芋圓-東東芋圓手路冰」獲得網路人氣獎；另有可看見未來發展性的產品，如「Quinze15甜點-法式閃電泡芙組合」、「臺中市霧峰區農會-龍眼花茶」、「日子 正甜-無添加糖冰淇淋」獲得最佳發展潛力獎。來一趟臺中好甜之旅，更多驚豔的產品等您來挖掘。

臺中甜品產業朝多元化發展，得獎產品種類多且具創新，邀民眾來品嚐臺中的甜滋味。(圖／臺中市政府經濟發展局)

（臺中市政府經濟發展局廣告）