位處北海岸的金山在獨特背山面海的地理環境下，一年四季皆有不同的花種盛開，從春季的櫻花，到夏季的百合、蓮花、流蘇、秋季的野薑花和冬季尾的杜鵑接續春天盛開，來金山一年四季都可以欣賞到不同的花卉，而田園上每年更有不同景觀花卉種植，讓到訪的遊客一年四季都賞心悅目。

光影璀璨越夜越美

新開幕的中山溫泉公園和金山立體停車場和磺清橋友善光雕照亮了夜晚的金山，讓夜訪的遊客目光很難不注意到，尤其提供350個汽車位的金山立體停車場紓解來訪金山老街的遊客，像海岸火山岩石閃爍的光影設計成為金山入口的新地標，而新啟用的中山溫泉公園剛完工開放即獲得建築金石獎殊榮，日式風格的設計搭配夜間沉穩照明讓到訪遊客彷彿有異國旅遊的新鮮感，還有矗立在清水田園的磺清橋，在兼顧生態與景觀照明需求上的夜間光雕設置，提供民眾一處夜間安心散步的好地方，而近年來北海岸推展夜閃閃活動，在金山也陸續舉辦夜間光影藝術、火舞、甘藷季星光焢窯，讓金山越夜越美也更加好玩。

▲中角灣衝浪教育基地已正式啟用。(圖／金山區公所)

登山衝浪大啖美食

位處北海岸金山的中角灣是北台灣最著名的衝浪勝地，擁有狹長型狹彎的沙灘提供衝浪的絕佳地形，每年盛夏也吸引無數衝浪遊客前來，新北市政府更在本區打造衝浪教育基地，遊客除了可以在此體驗衝浪運動，還可前往鄰近的跳石海岸露天咖啡區，優閒坐在海邊喝杯咖啡並欣賞不同海岸景緻。

愛好登山健行的山友，也可以從陽明山國家公園擎天崗的金包里大路城門步行進入金山，從魚路古道一路走下來金山老街體驗豐富美食，再到魚路古道起點看海或體驗特色農村美食。

公共浴室全台最多

金山區的溫泉公共浴室是全台密度最高，全區5間公共浴室遍布在不同地方，除了泉質各有不同，建築空間上也各有特色，另外還有位處金山老街旁的中山溫泉公園有泡腳池可以體驗足湯，不過癮更可前往海邊的磺港溫泉公園，體驗全台唯一天然湧泉金銀雙湯泡腳池，源源不絕地湧泉加上3座泡腳池，在海風及美景相伴下絕對讓遊客大呼過癮。

▲清水蓮花田旁正是有波浪路之稱的磺清路，也是每年舉辦萬金石路跑及金山路跑必經的特色路線。(圖／金山區公所)

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