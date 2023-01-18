桃園市青年事務局輔導青年創業，攜手超過500組團隊，取得超過2億元創業資金，產官學研對接合作案高達300次以上，青年想創業卻不知道如何開始，青年局成立具備孵化特色的「青創資源中心」就是青年的第一站，提供單一服務窗口，解決民眾想創業的各種疑難雜症，舉凡創業諮詢、創業門診、專家一對一輔導、主題創業課程皆有，更重要的是提供創業資金輔導，針對創業初期所需資金，桃園市提供相關創業貸款及利息補貼資訊及方案。

提供資源 多樣性育成

青年創業第二站青創育成基地，則提供擁有特定領域長才，又找到在市場存活的商業模式，又或是已經完成孵化時期，逐漸過渡到育成階段的新創企業，這時候他們最急需的是創業空間、補助計畫、產學合作、創投媒合等。桃園的青創基地採主題式規劃，像是以AR/VR/MR主題的安東基地、AI/5G/大數據/物聯網應用居多的新明基地；甚至專為設計創意工作者服務的桃園設計庫，針對社會企業所需的社會企業中心，以及串聯市內7所大學育成中心成立「一育成一特色」的大學育成聯盟等，桃園市青年局因應創業題目多樣性，給予「因材施教」的育養。

▲桃園市青年局輔導多達500組新創團隊，鼓勵各新創團隊「夢想就從現在開始」。(圖／桃園市青年局提供)

落實產品 由市場考驗

走過孵化、育成，下一階段就是加速，桃園市青年局看準成熟的新創團隊，此時對外拓展需要更大量的商務合作、場域驗證以及深化營運實力，因此特別規畫「青創加速基地」，選定桃園市的社會住宅、轉運站等空間，建置「A8新創加速器」及「數位轉型基地」，期盼幫助新創落實產品、解決方案的實際驗證、商家對接，透過實戰機會，讓新創更有韌性面對市場未來每一次考驗。

吸引投資 讓團隊獲利

綜觀桃園青創生態圈規模盛大、項目龐雜，桃園市青年事務局長陳冠穎說，政策必須靠實際聆聽，去第一線摸索蒐集真實的反應，像是行之有年的「桃園新創日」，擴大到桃竹苗地區的聯合展會，高達100組新創團隊設攤，加碼曝光力道吸引投資人目光，也讓新創團隊彼此教學相長，甚至串起跨業合作機會。另外在Meet Taipei活動中，桃園市青年局也攜手青創業者在展會中亮相，展現桃園青創生態圈的氣勢，也讓市場看見這些新創團隊不僅有活力也能夠獲利。

看著青創生態系猶如拼圖，一塊一塊逐漸拼湊出桃園創業藍圖。陳冠穎有感而發說，桃園青創輔導主題相當多元涵蓋科技及人文，一路走來收到多方支援及鼓勵，有種系統性支持的感受，現在的趨勢也證明我們走的方向如數位轉型和加速器均沒有偏離軌道，未來桃園創業能量勢必會更加蓬勃發展。

▲桃園致力於打造主題式青創基地，提供青年各式創業資源。(圖／桃園市青年局提供)

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