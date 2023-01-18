為因應繁忙的都會生活型態，新竹市各區戶政事務所貼心提供周六便民服務，也為見證市民從結婚到生子的幸福喜悅，精心布置唯美婚禮拍攝場景，發放生育津貼及奶瓶禮盒，歡迎大家到新竹市幸福成家。

戶政周六便民服務 深受好評

新竹市自2015年8月15日起每周六上午9點至12點，動員戶所同仁輪值實施周六便民服務，民眾無須請假便能洽公，開辦以來廣受好評。

近年受疫情影響，大部分縣市已取消周六便民服務，因此現在每逢周六上午，新竹市各區戶政事務所經常大排長龍，其中又因東區戶政事務所緊鄰火車站，交通便捷，吸引很多來自北北桃及苗栗的民眾，洽公結束還能順道來趟新竹舊城微旅行，可說是一舉數得不虛此行。(註：如遇連續假期周六便民服務及預約結婚登記皆暫停受理。)

▲東區戶政事務所牽手花牆背板。 (圖／新竹市政府提供)

類婚禮場景 超好拍

新竹市3區戶政事務所以「清新、浪漫、自然」元素，打造類婚禮場景，東區戶政事務所變身唯美牽手花牆、北區戶政事務所為浪漫暈染花鐘，香山戶政事務所營造海洋自然風，提供結婚新人拍照留念，記錄意義非凡的日子。

新生兒報戶口 現領生育津貼加贈奶瓶禮盒

新竹市生育率在全國排行名列前茅，竹市府為減輕父母育兒負擔，持續發放生育津貼，只要新生兒父母之一方設籍並實際居住新竹市滿1年以上，且新生兒入籍本市者，第1胎補助1萬5000元，第2胎起每胎增加5000元，若該胎次為雙胞胎補助5萬元、3胞胎以上或第2次以上雙胞胎補助10萬元。

此外，凡設籍新竹市的新生兒，都能獲得可愛奶瓶禮盒，這組奶瓶榮獲2019年德國紅點設計獎，以新竹市在地物產貢丸、烏魚子、花生醬、市鳥喜鵲及九降風等元素，塑造充滿童趣的彌月禮，盼新生兒家庭感受到市府的用心。

▲凡設籍新竹市的新生兒，都能獲得榮獲2019年德國紅點設計獎的可愛奶瓶禮盒。 (圖／新竹市政府提供)

（新竹市政府廣告）