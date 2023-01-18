鹿港發跡甚早，前清時期的「蚶江對渡」開啟了兩岸貿易的篇章，昔時商賈雲集留下的印記，不經意走訪鹿港小鎮的巷弄間，斑斑可見。

假日裡遊客熙來攘往的「鹿港老街」，是由瑤林街與埔頭街組成，清領時期為「船頭行」（擁有船隻的貿易商）所在地，利用屋宅前臨街道、設立店鋪；後臨河道可讓船隻靠岸卸貨，為當時商業最繁華熱鬧的街區。

後因港灣泥沙淤積，往來兩岸貿易功能逐漸式微，然而所留下的典雅街屋聚落，極具歷史文化價值，在1986年由政府出資整修，規劃為「鹿港古蹟保存區」。

獨特粿糕酥餅 滿滿鹿港味

處處可見古蹟的鹿港，蘊藏著還有祖先們遺留下來的多元傳統文化。就拿與常民生活息息相關的「食」來說，鹿港糕餅聞名全台，許多中部地區的婚嫁囍事，都會前來訂購囍餅，可見鹿港糕餅業在人們心中，有著舉足輕重的地位。然而從傳統祭祀會用到的龜粿、到糕、米老、酥、餅，每一款點心，其實都有著不同的特色及口感，更是具有著獨特的「鹿港味」。

總鋪師手路菜 饕客聞香來

而靠海吃海的鹿港，更是傳承下老饕們無法忘懷的「古早味」。台灣在50年代，美援挹注、經濟逐漸復甦後，昔時富裕人家都聘請「家廚」，張羅著家庭的餐飲。直到後來這些廚藝精湛的廚師們，因應著「辦桌」（台，外燴的意思）的市場需求，輾轉成為外燴的「刀指師」（台，意指總鋪師），更有流入傳統市場內、成為今日的「民俗小吃」，每到假日，吸引饕客們流連忘返。

鹿港桂花巷藝術村「小鹿不倒翁」裝置藝術。(圖／鹿港鎮公所提供)

春節廟宇慶典 熱鬧到元宵

鹿港有著「三步一小廟、五步一大廟」的稱號，由寺廟的密集程度，不難想見居民們的虔誠宗教信仰以及慶典時絡繹不絕的香客人潮。每到過年期間，從除夕夜裡各大寺廟的開香祈福；正月初一開春時，前來拜拜求取一整年好運吉兆的民眾；初五迎財神、初七文衡聖帝的踩街賜福活動；初九天公生（玉皇大帝聖誕）時、一心誠敬的祭祀科儀；「小過年」元宵節的「頂番踩街」活動，過年期間一系列的熱鬧等等，拉開了「鹿港四季紅」的序幕。

鹿港四季紅 時令風情 輪番上映

「春來、夏鬧、秋收、冬歡」是鹿港鎮長許志宏上任以來，以在地文化特色為背景，所舉辦的「四季紅」帶狀活動，每一系列的活動串起春夏秋冬不同的風情，引領著造訪遊客們體驗不一樣的鹿港風情，感受在地深厚的文化底蘊。

一座偉大的城市，往往需要建立在令人尊敬的常民文化與歷史脈絡，而這些珍貴的無形文化財，恰好在活教材的鹿港，豐盛的呈現著。鹿港鎮長許志宏表示，祖先們所傳承下來的文化資產彌足珍貴，身為鹿港鎮的大家長，肩負起傳承使命責無旁貸。

鹿港的美，很值得您前來，賞古蹟、看工藝、品美食、嚐小吃，歡迎全國的鄉親朋友們，新春期間來趟知性之旅，體驗一下鹿港小鎮的人文風情。

領航員：許志宏（鹿港鎮長）10天的年假裡，是否有安排出外遊玩的計劃呢？兼具多元文化意涵的鹿港小鎮，相信是您不可錯過的選項！志宏在此向全國鄉親好朋友們拜年，祝福新的一年裡，福兔迎祥、諸事迪吉。(圖／鹿港鎮公所提供)

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