黃明太在4年前首次參選高雄市議員時碰到韓流，仍獲得民眾支持，順利當選議員，四年來熱心服務民眾，全力爭取市民權益且全年無休。這次順利連任，感謝鄉親再一次的愛護與支持。

黃明太上任以來提供全面性的選民服務，對於民眾請託的大小事務不遺餘力。為了改善鄉親的交通問題，除了積極推動路平，希望藉此提升用路人的安全，更是在省道台1線的拓寬協商會議，親自站在第一線，就是希望捷運北延工程能早日完成，給北高雄的鄉親有便利的交通。

黃明太積極推動開闢道路建設，但至今高市府只完成1件，未完成的仍有19件。他將在未來任內積極推動道路建設，盼藉由完善的交通建設能促進地方繁榮。

高雄市長陳其邁在九合一選舉前的造勢大會，向民眾推薦黃明太是個認真負責的好議員。(圖／黃明太提供)

去年俄烏戰爭爆發，國際形勢一度緊張。黃明太在議會總質詢時就主張，政治不要影響百姓的生活，要和平，不要戰爭。他希望台海局勢能和平，不要成為第3次世界大戰的引爆點。

黃明太雖然是民進黨籍的市議員，但他在議會對高雄市長陳其邁質詢時從不假辭色，為民眾勇於發聲，此點也獲得市長陳其邁與其他局處的敬重。

新春將至，黃明太向民眾恭賀大家新春快樂，闔家平安。

黃明太與民眾互動。(圖／黃明太提供)

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