為迎接2023癸卯福兔年及祈求諸神庇佑虔誠善信，桃園市八德區主廟「八德三元宮」自即日起在官網開放線上點燈及線上刷卡付款。若善信不擅利用線上刷卡功能，除可直接到廟方登記點燈外，亦可透過每年寄發的點燈通知單，直接掃描封面QR CODE，待完成點燈程序後，以手機截圖繳費條碼，就可到四大超商繳費。

八德宮神蹟不斷 廣受居民信仰

八德三元宮管理委員會主任委員呂林小鳳表示，八德三元宮是八德居民信仰中心，諸神庇佑鄉親的神蹟不斷，例如八德某警官母親重病，經祈求三官大帝協助，警官母親重病痊癒；某學生求學過程不順，經向文昌帝君尋求庇佑後，順利考取國立大學；每年媽祖發放獎學金給弱勢家庭，已讓數千莘莘學子受惠；慶祝土地公壽誕的祈龜活動，米糕神龜年年成長，為全國之冠；台灣疫情期間缺血，信徒湧入廟中捐血救人。

▲八德三元宮自即日起在官網開放線上點燈及線上刷卡付款。(圖／八德三元宮提供)

建立網路點燈 信善絡繹不絕

八德三元宮諸神靈驗，加上長期從事公益活動及傳統文化傳承，獲得善信肯定，紛紛於春節期前夕，前來廟方點燈，造成登記不便現象，為此，八德三元宮全面更換觸控面板的最新科技OLED點燈座或牌面，並透過遠端科技技術，建立網路線上點燈作業及繳費系統，獲得善信熱烈回響，不論點燈數量及善信人數年年均打破紀錄。

呂林小鳳表示，全面更新的點燈系統，善信只要在觸控電腦面板輸入登記留存的電話號碼，即可看見善信的個人點燈位置。目前八德三元宮點燈類別共有光明燈、太歲燈、文昌燈、事業燈、姻緣燈、媽祖燈、財神燈及福德燈，歡迎信眾利用各種點燈方式踴躍參加。

▲為鼓勵清寒學子努力向學，八德三元宮每年皆舉辦獎助學金捐贈活動，但今年考量疫情，改由學校派員代為領取，希望弱勢學生能夠專心在課業上，未來有機會再回饋鄉里。(圖／八德三元宮提供)

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