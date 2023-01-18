2023年農曆兔年來的特別早，遊客得好好規劃新春10 天假期！交通部觀光局參山國家風景區管理處轄區有清幽的獅山、有盛產水果的梨山及適合走踏的八卦山風景區等，適合1到3天遊程，歡迎遊客到中台灣輕鬆過新春。

獅山祈福賞景

獅頭山是北臺灣佛教、道教名山聖地，古樸壯觀、環境優雅，是新春登高望遠、祈福的好地方。北埔老街一帶古蹟聚集，充滿客家古樸風味，加上南庄地區原住民文化景觀，造就獨特多元的人文風貌；獅頭山地區動、植物生態豐富，山林間鳥類多樣、溪流中台灣本土魚類悠遊，走訪林間步道隨處可見油桐、月桃、血藤等植物迎面。

梨山耶穌堂敲鐘夯

梨山海拔逾1600公尺，種植櫻桃、水蜜桃、水梨等溫帶水果，遊客可以買到當季最新鮮的高山水果。海拔1956公尺、臺灣最高的宮殿旅館梨山賓館，館前擁有2株全臺最高大的雪松，冬季園內雪松以燈飾妝點，是每年歲末最華麗的梨山亮點；相隔20年，梨山耶穌堂的鐘聲於去年12月再度響起，正式成為梨山新地標！53年歷史的耶穌堂風華再現，重新開放，迎接來自國內外的遊客。

▲獅頭山地區動、植物生態豐富，走訪林間步道隨處可見油桐、月桃、血藤等植物迎面招手。(圖／參山國家風景區管理處提供)

八卦山親子歡樂遊

八卦山大佛是彰化縣最著名的地標與景點，也是逢年過節遊客上山點香祈福的旅遊點，交通便利、免門票、園區內景點多，包含天空步道、觀光市集，近日又設計可玩沙、攀爬的親子互動式「八卦龍」公共藝術，另有國軍忠靈塔、抗日烈士紀念碑公園、健康步道等，更有全國第1座以「灰面鵟鷹」為主題的八卦山脈生態遊客中心。

玩觀光圈樂趣多

竹竹苗、中彰觀光區遊玩點非常多，若安排1天遊程，可以到霧峰林家宮保第園區及亞洲大學現代美術館參觀導覽；或是走訪鹿港天后宮、老街，品嘗鹿港小吃，輕鬆自在。 若安排2天遊程，可驅車到東勢林業文化園區、松鶴部落，享受芬多精森林浴，第2天則至谷關走走，採買伴手禮；或至竹竹苗漫遊樟之細路鳴鳳古道，到苗栗客家文化園區巡禮，第2天到「藺草文化館」參加導覽文化、編織小鹿活動，愜意遊玩2天。詳情可上網查詢粉絲專頁「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」。

▲獅頭山風景區「峨眉湖」湖面廣闊，遊客可以沿著環湖步道走上一圈，欣賞各種角度的湖畔之美。(圖／參山國家風景區管理處提供)

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