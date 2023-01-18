打造優質自行車道生活路網，鐵路高架化通車後，臺中市政府建設局利用舊鐵路騰空用地，打造長21.7公里綠空廊道，為提高使用安全，市府積極規畫及興建自行車專用橋梁，其中豐原區圓環東路（台3線）自行車跨橋111年9月開工，預計112年7月底完工；另持續爭取中央經費，補助闢建潭子區74號橋下環中東路自行車跨橋，致力提高自行車道安全及騎乘順暢。

興建跨橋 改善騎乘安全

綠空廊道北起豐原站，南至大慶站，沿途跨越6個行政區，串聯旱溪、潭雅神綠園道、東豐綠廊等多個自行車道及周邊旅遊景點，是臺中最具特色且使用率最高的自行車道，不分平、假日都可見周邊居民或自行車愛好者漫遊其間。

建設局長陳大田表示，綠空廊道在豐原區圓環東路（台3線）及潭子區環中東路有兩處寬達30公尺以上的路口，自行車通行不易，現階段以自行車標線引導民眾通過，但因繞行距離長且交通量大，為減少民眾騎乘不便及潛在交通風險，市府於豐原區圓環東路（台3線）與綠空廊道斷點路口，投入5694萬元規畫建置全長約190公尺的自行車跨橋。

▲臺中市政府建設局持續爭取中央補助，將於潭子區74號橋下環中東路施設自行車跨橋工程。圖為綠空廊道圓環東路模擬圖。(圖／臺中市政府建設局)

串聯景點 減碳輕旅正夯

此外，潭子區74號橋下中環東路，建設局也規畫全長375公尺自行車跨橋，總經費約7500萬元，正積極爭取交通部公路總局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」經費補助2000萬，其餘款項由市府自籌，盼透過中央與地方攜手合作，提供綠空廊道使用者更優質的騎乘體驗及服務品質。

建設局說，綠空廊道自行車路線串聯計畫的優化，不但改善公路自行車友善環境、提升騎乘安全，並可串聯沿線各景點的交通動線，提供旅客深度探索在地人文、歷史及生活多樣面貌的機會，同時提升人文素養及遊憩服務設施品質，建構友善自行車觀光遊憩路網，打造大臺中綠色觀光旅遊帶。

▲「臺中市鐵道綠廊－潭心計畫」獲內政部營建署「城鄉魅力大賞」肯定，取得競爭型優等佳績。(圖／臺中市政府建設局)

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