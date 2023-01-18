年節將至，正在煩惱帶什麼伴手禮去親朋好友家走春拜年嗎？參考「台中市十大伴手禮」名單，保證送禮的人成為最佳賓客，收禮的人喜上眉梢！

各個品質嚴選 展現台中魅力

歷經專家評審嚴密的評分，以及民眾激烈的票選，「2023第十四屆台中市十大伴手禮」終於在111年11月13日隆重揭曉，其中財團法人瑪利亞社會福利基金會「Merry Young快樂襪」躋進十大伴手禮首獎榜單，更同時拿下現場人氣獎及最佳新人獎；「蒙恩聽障烘焙坊」也拿下首獎及最佳新人獎兩項大獎，歡迎大家來台中遊玩時，將社福機構精心製作的伴手禮帶回家，送禮兼做公益。

台中市政府每年舉辦十大伴手禮選拔，不僅透過最美味、獨具特色的伴手禮，宣傳台中各式傳統與創新的物產，更不斷挖掘新的伴手禮，吸引更多人願意到台中來消費，也發揮城市行銷。

▲蒙恩聽障烘焙坊推出的「巧遇禮盒」，同時榮獲「2023第十四屆台中市十大伴手禮」首獎與最佳新人獎，送禮也可做公益。 (圖／台中市政府新聞局)

本屆擴大舉辦 產品類別百花齊放

台中市十大伴手禮舉辦至今已歷經十四屆歷史，從過去只票選出10項首獎商品，這屆擴大頒贈43個獎項，產品類別包羅萬象，不僅涵蓋傳統糕餅、各式飲品，同時也包含創新烘焙、生活小物等，每個得獎商品從入圍百大好禮，歷經重重評鑑關卡脫穎而出，彰顯台中伴手禮樣樣優質、每項必買；此外，入圍百大好禮的廠商皆獲頒「好禮標章」，同樣品質保證，送禮也同時宣傳台中。

「2023第十四屆台中市十大伴手禮」首獎分別由蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、星野製、璽氏工坊、一覺吐司、仙園海鮮會館、東園食品行、實心蛋捲、Merry Young快樂襪、WOOD MU悟得木十家廠商獲得；「金口碑獎」分別為陳允寶泉、旅禾泡芙之家、歐客佬精品咖啡、法布甜、小林煎餅；「現場人氣獎」分別為陳允寶泉、歐客佬精品咖啡、Merry Young快樂襪；「網路人氣獎」分別為旅禾泡芙之家、星野製、綠色傑森；「評審團大獎」包括阿薛甜甜、青鳥旅行、良實糧食、法布甜、陳允寶泉；「農特產精品獎」分別為檸檬森林、霧峰區農會黑翅鳶、大安區農會飛天豬。

最佳新人獎 值得關注

為了鼓勵新店家踴躍參加十大伴手禮選拔，本屆最佳新人獎增額錄取共計14名，包括蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、星野製、璽氏工坊、一覺吐司、東園食品行、實心蛋捲、美美心港式飲茶、激旨燒鳥、九合北平烤鴨、Merry Young快樂襪、WOOD MU悟得木、木筆家、綠色傑森。

▲「2023第十四屆台中市十大伴手禮」得獎名單。(圖／台中市政府新聞局)

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