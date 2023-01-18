南投縣仁愛鄉位於中央山脈中區，境內分為16村25個部落。泰雅族、賽德克亞族、布農族、閩漢、客家及擺夷族等多元族群文化，結合得天獨厚的農林資源，發展精緻農業，仁愛鄉公所力推一村一特色，帶遊客走讀雲的故鄉、黃金部落、天空之城等秘境，嘗遍各族群美食，體驗部落之美。

武界部落 遊台版牛奶湖

仁愛鄉自然資源豐沛，首介紹台灣人間淨土、雲的故鄉「武界部落」，每月吸引超過3萬人造訪，堪稱全台最夯秘境。必訪自然景觀如武界一線天、摩摩納爾瀑布、雲海雲瀑等，每逢冷空氣過後，濁水溪床的滿江紅變色，彷彿上帝調色盤，而攔截濁水溪主流及萬大溪水的「武界壩」，透過引水道將水送至日月潭蓄存，有「台版牛奶湖」美稱。

德鹿谷村 走進賽德克族

「德鹿谷村」日據時代是賽德克族德路固群（Truku）的發源地，早期部落採砂金維生，又稱「黃金部落」。仁愛鄉公所根據歷史人文故事，推動跟著族人走進山林體驗淘金樂，並學習賽德克巴萊的獵人文化、設陷阱等。遊客露營時欣賞遼闊山景，夜晚與星空共眠，清晨在寂靜山林中醒來，放鬆且療癒。

▲仁愛鄉有泰雅族、賽德克亞族、布農族等多元族群定居，激盪出豐富的文化底蘊。(圖／仁愛鄉公所)

瑞岩部落 探訪泰雅聖石

若想讓自己遠離塵囂、放鬆身心，建議可前往傳說中的天空之城「瑞岩部落」，該部落視野遼闊、綠意盎然，堪稱與世隔絕的淨土，並保有淳樸山村風情，在這裡不用人擠人，盡情地大口深呼吸，徜徉芬多精的洗禮，身心靈清新又舒暢。配合觀光發展，還推出泰雅族文化巡禮，探訪泰雅族發源地「聖石」、DIY口簧琴、射箭體驗等，有趣又好玩。

精緻農業 大啖「原」味美食

各部落居民運用得天獨厚農林資源發展精緻農業，除了高麗菜、波菜等高山蔬菜，及蘋果、水蜜桃、甜柿等溫帶水果，也運用林下經濟栽種咖啡、高山茶、椴木香菇等高經濟特產，多元食材讓料理達人、饕客趨之若鶩。

仁愛鄉公所指出，部落族人運用當地食材，烹調竹筒飯、烤山雞、原木烤肉（乳豬）、搗糯米等美食外，還有閔漢、客家及擺夷等料理，絕對顛覆您的想像，趕快安排假期，探訪仁愛鄉部落享受獨特的人文風情吧！

▲仁愛鄉高山茶與近馳名，如大禹嶺、合歡山、奇萊山、東眼山等高山茶區。（楊靜茹攝）

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