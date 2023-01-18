林園區依山傍水，與海為鄰，位處高雄市境最南端的汕尾漁港，有著「台版威尼斯」稱號，近年來由林園區公所與地方人士共同推動社區彩繪，在水面倒影襯托下，絕美景色讓人永生難忘，沿途邊走邊拍，捕捉林園不同風貌，處處都讓人感到驚喜。

山海同框 美景盡收

有別於工業區印象，汕尾是市境之南最南之地，河海交會，來此度冬、過境的鳥類多，站在汕尾遠眺大武山，近在眼前，由於港內平穩，適合發展各種水域遊憩活動，汕尾國小與地方推動，發展風帆及獨木舟等水域遊憩活動，居民與學校為讓訓練基地更乾淨，齊心整頓，把沉寂的漁港又炒熱起來。

▲山海同框的汕尾漁港。（劉瀞文攝）

美景可不只如此，隔著高屏溪與屏東相望的汕尾，天氣晴朗時，大武山如近在咫尺，山海同框，將美景盡收眼底；汕尾更是能清晨觀日出、黃昏賞夕陽，滿月時賞月東昇的絕佳景點，上午太陽從大武山後爬昇，下午又朝向海平面落下。

東汕里彩繪牆 走進海底世界

再來到以東鳳宮及爐濟殿為中心的東汕里社區彩繪牆，彷彿進入一個奇幻海洋世界，巨大的鯊魚、章魚、石斑等生物，被一一畫在牆上，拍照互動，成了網美拍照打卡必訪點；再進入港嘴社區濕地陸，左右面迎來華麗彩繪牆，一面是倒立水母，另一面設漫畫英雄進入海底世界，也是宣告濕地公園就在不遠處。

保留傳統漁港漁村的特色，又發展新亮點，汕尾漁港祕境，還是要旅客親自來一一揭開，才能有不同感受。

▲領航員：簡水彬（林園區長）。林園區有海有景點還有美食，擁有獨特自然景色及歷史文化，山線、海線各有值得探訪玩法，春節期間遊客可到林園走走，遠離塵囂，吃洋蔥看海景，一定讓人回味無窮，下次還想再來！位於高雄最南端的林園區，不僅是高雄工業重地，自然生態、海洋資源也相當豐富。其中，林園海洋溼地公園是一座以溼地為主題的公園，公園就位於林園海邊，交通堪稱便利，又比鄰台灣海峽，可在海景第一排欣賞無敵風景，遠眺小琉球。(圖／林園區公所)

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