「在一個下大雨天，父親開車看見推著資源回收車的老人家在路邊進退兩難，當場拿1萬元送給他。」信孚產業股份有限公司董事長洪維憶分享，當時他才國小，至今對父親這個舉動仍印象深刻，行善的種子自此在心底扎根，影響他極深。

信孚公司 為弱勢帶來幸福

信孚公司成立於1971年，現為全球最大之液壓千斤頂製造商及國內外貿易銷售集團，從製造各類五金手工具，擴展到戶外生活產品並主打外銷市場。洪維憶說，秉持飲水思源的心回饋社會，他只要看到哪裡有需要都樂意幫忙，盡微薄之力。

一開始做公益也不知道從哪裡著手，是員工透過新聞認識財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，他也贊同教育是國家根本，自2013年加入認助行列，從認助兩三名學生開始，當了解認助金全額匯入學生帳戶、財務公開透明，基金會亦透過學校把關認助對象，多年下來也增加認助學生數，迄今認助金額達293萬5千元，累計幫助了26名長期認助學生。

認助示範 建立子女同理心

財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金拜訪信孚公司，並致贈感謝狀表達誠摯謝意。洪維憶向曾董事長介紹一整面基金會的感謝狀，他笑說，辦公室沒有其他擺飾，這些感謝狀都是要讓員工看到公司回饋社會的成果。

信孚認助的學生多來自單親家庭，認助生活費。洪維憶說，希望認助學生都能健康、平安的長大，受助學生的信件都很真誠，除了表達感謝，也會分享學校與家庭生活，他請負責部門回信鼓勵學生，關心學生的課業、隨天氣增減衣服等，基金會若舉辦年度相見歡也會派員參加，產生互動，增添人情味與溫暖。

信孚產業股份有限公司辦公室內有一面展示牆，全部展示感謝狀，這些都是公司回饋社會的證明。(圖／台北市政府教育局認助清寒學生基金會提供)

洪維憶經常把學生信件帶回家向他的3名子女分享，子女跟認助的孩子同樣是國中小的學生，他希望子女了解同齡仍有很多需要幫忙的孩子，只要一點幫助都能產生正向的力量，就像父親的善行影響他一樣，父母的行動就是能讓下一代保持善良。

洪維憶認為，做善事不用等，能捐一塊就是一塊，往後有能力再增加，比起捐多捐少，更重要的是行動。本著「取之於社會，用之於社會」的理念，信孚每年都會提撥資金做為公益捐助，照顧弱勢與清寒族群，其他還包括天災、貧困家庭、獨居老人等。

出身嘉義 回饋故鄉超給力

老家在嘉義，公司也從嘉義縣水上鄉發跡，信孚回饋鄉里義不容辭，參與嘉義縣「寶貝嘉義囡仔」的認助活動，提供嘉義國中小家境清寒學生獎學金；另外捐贈嘉義縣政府復康巴士乙輛，幫助嘉義縣內身障朋友就醫、就學與就養的接送需求等。信孚還捐贈電動式自動心肺復甦機、車禍救助破壞器材及訓練飛輪健身車等救災及訓練器材予北市消防局民權分隊。

洪維憶說，希望一點幫助帶給社會弱勢的溫暖與關懷，能讓他們正向面對人生的困境與挑戰，並期盼藉此拋磚引玉讓更多的企業加入做公益的行列，為台灣社會創造更多愛的能量。

曾燦金表示，感謝信孚的善行義舉與對學生的關懷，呼籲更多企業發揮企業社會責任，一同加入愛心認助的行列。相關認助資訊請洽台北市政府教育局認助清寒學生基金會，電話：2727-5925或參考基金會網站http://fhus.taipei/接收基金會最新消息，臉書或LINE搜尋台北市政府教育局認助清寒學生基金會。

信孚公司董事長洪維憶（右）開放公司參觀，與教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金（左）合影。(圖／台北市政府教育局認助清寒學生基金會提供)

（台北市政府教育局認助清寒學生基金會提供）