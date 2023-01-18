新北汐止區基隆河貫穿全境，河岸風光優美，河畔步道和公園成為汐止人重要休閒空間，新北市政府團隊近年來積極推廣沿岸特色景點，包括水返腳公園、建成公園、星光寵物奔跑區、星際遊戲場、鄉長厝橋、煤礦文史紀念館等，同時結合微笑單車推廣自行車、慢跑、健走踏青運動，適合全齡在假期安排一趟結合人文歷史的樂活行。

水返腳歡樂逗陣行健行活動

汐止區公所於星際遊戲場舉辦「水返腳歡樂逗陣行」健行活動，讓民眾沿著基隆河步道健走踏青，除能飽覽河畔獨特風光，活動也安排薩克斯風、帶動跳、原住民歌舞等多元節目，吸引親子同歡，提倡走出戶外、走出健康!此外也特地在基隆河沿岸的彩虹拱橋、星光橋等景點設置打卡點，讓參與民眾拍照打卡，分享美好回憶。

水返腳公園2022年5月正式啟用，位在汐止區市中心大同路2段，離台鐵汐止車站僅200公尺，交通便捷；現場本是一處窪地，禮門溪穿越雜草叢生，經市府與地方溝通合併周邊零散用地，面積達到2600坪，公園設計融入汐止特色和人文元素，邀集在地民眾、里長、地方仕紳、公民團體等提供意見，更開放在地學校師生參與設計，加入茶葉、礦業、水返腳碼頭等意象；公園內設施有長者體健區、休憩平台、乾濕式遊戲區、戶外健身區、多功能廣場等，是兼具全齡共融與在地文化的特色公園。

建成公園位於汐止城中抽水站旁，是以「水與煉鐵文化交織」為主題的共融遊戲場，有8字型鋼構遊戲平臺、水塗鴉牆與戲水道免費玩水、溜滑梯、天梯等特色遊具，公園小而美卻充滿挑戰。

星光寵物奔跑區 毛孩跑跳

星光寵物奔跑區於2022年在6月30日完工，位在星光橋左側面積約1300平方公尺，分別設有9公斤以上大型犬、小型犬使用區，主要作為犬隻奔跑區，歡迎毛爸媽帶毛寶貝到此遊玩。

▲新北市長侯友宜出席星際遊戲場啟用典禮。(圖／王揚傑攝、汐止區公所提供)

星光遊戲場

星光橋旁原星座公園經新北市府團隊重新規劃，改建升級為星際遊戲場，遊戲場占地1.3公頃，是汐止區最大的遊戲場，以八大行星為主題的全齡共融特色公園，有清涼一夏的水星戲水區、好玩的土星沙坑區、木星遊戲區、亮眼的金星遊戲區、豐富性的地球遊戲區、休閒的海王星體健區、熱情的火星籃球場、閃耀的太陽溜冰場、還有適合銀髮族的天王星樂齡區。為了呈現出星際氛圍，還特別強化了夜間燈光的設計，讓整體遊戲空間在夜晚呈現出科技星光效果，所以不只白天，包括晚上都可以來開心的玩。

舊長安橋改建 打造觀光新地標

汐止舊長安橋橋齡超過40年，經規劃拆除改建，打造成為一座以人行及自行車牽引為主的橋梁，同時具耐震及抗洪能力，橋跨中央將設置行人休憩區域及汐止鄉長里的地方發展文史介紹，配合既有自行車路線，將串聯形成更完整的自行車交通路網，打造具地方特色之觀光景觀新地標。

河濱道串連 迎風踩踏

「基隆河自行車道串連計畫」是基隆河左岸汐止區南陽大橋至台北南港自行車道串連工程，長達1300公尺的自行車道，可完整串連北北基自行車路網，由汐止出發後，向北到基隆，與「五堵台鐵舊隧道」連接，往南則可接到南港，完整的自行車網絡，沿途會經過星光橋等景點，一邊欣賞綠意，一邊親近水環境，是單車旅遊的好選擇。

基隆河右岸堤頂步道原經新社后橋，再往上游止於福德一路86巷，經打通步道瓶頸段，將堤頂步道延伸200公尺至金龍抽水站，沿著河岸步道散步可飽覽基隆河水岸風光，看到白鷺鷥等水鳥等生態，全線設置夜間照明與景觀欄杆，是安全、舒適的河濱休憩環境。

▲建成公園。(圖／王揚傑攝、汐止區公所提供)

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