今年的農曆春節長達10天連假，非常適合帶著家人到處走春出遊，苗栗縣擁有11處優質的休閒農業區，每逢春節期間處處百花齊放，桃、李、梅、櫻爭奇鬥艷，與山林美景互相呼應美不勝收，更是採果農遊的最佳時節。

沿浪漫台3線 山城玩透透

沿著浪漫台3線進入苗栗山城，慢遊南庄鄉南江休閒農業區，可賞櫻花大啖鱒魚美食；三灣鄉梨鄉休閒農業區，可以摘採柑橘、品茗東方美人與酸柑茶、體驗茶油製作；公館鄉黃金小鎮休閒農業區，則品嘗紅棗料理以及注連繩體驗；大湖鄉馬那邦休閒農業區，有現採鮮紅香甜的草莓、卓蘭鎮壢西坪休閒農業區，體驗農村藝術聚落美學。

銜接苗栗130線也可前往大湖鄉薑麻園休閒農業區，體驗老薑蒸足浴觀山景；三義鄉雙潭休閒農業區，可以享受森林療育嚐米食；三義鄉舊山線休閒農業區，適合搭鐵道小火車逛勝興遊龍騰；進入苗栗市更有貓裏休閒農業區，當地有功維敘隧道景點，與道地的客家料理美食。

▲苗栗縣擁有11處優質的休閒農業區，每逢春節期間處處百花齊放，更是採果農遊的最佳時節。 (圖／苗栗縣政府提供)

若開車走訪西濱沿線，可通往西湖鄉湖東休閒農業區，紫色浪漫的薰衣草田，電動自行車悠遊西湖美麗的農村小徑；通霄鎮福興南和休閒農業區牧場綠映踏青，體驗農村自然豐富的生態之旅。上述11處休閒農業區豐富的農遊資源應有盡有，保證讓遊客輕鬆悠遊不虛此行。

體驗農家樂 歡迎親子同行

另外，苗栗縣政府今年度為水保局爭取補助「苗栗縣年度農村再生執行計畫」辦理靜湖社區大湖溪堤防環境綠美化營造工程第3期，並且透過水保局及苗栗縣政府的共同輔導下，另含第1、2期已在今年11月10日全數完工，預計明年5月至8月期間，將盛開長達近1公里金針花景觀廊道，以農村再生推動觀光，便可提升整體休憩品質。

苗栗縣政府農業處表示，建議民眾把握這次春節連假，請盡早預訂民宿住房及餐廳，趁著過年時節提前規畫一趟苗栗農遊之旅。更歡迎全國民眾來到苗栗各地的休閒農場出遊賞花、拍攝繽紛網美照片，欣賞自然生態環境，體驗農家生活樂趣，適合親子大小攜手同遊。想獲得更多苗栗農遊相關資訊請追蹤「苗栗休閒農業趴趴走」臉書粉專(https://www.facebook.com/mlag ritourism)。

▲大湖鄉馬那邦休閒農業區，出產的高山草莓非常鮮紅香甜，是苗栗縣內優質的高山草莓產區。 (圖／苗栗縣政府提供)

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