春遊元清觀 把賜福捏麵帶回家

彰化元清觀，俗稱天公壇，主祀玉皇大帝，是清代台灣少數以「觀」為名的寺廟。元清觀創建於乾隆二十八年（西元1763年），由泉州七縣的人仕所合資捐獻興建，泉州舊稱「溫陵」，因此在前殿上方懸有「溫陵福地」匾額，據《彰化縣志》記載，昔日元清觀前有戲台一座，每逢農曆正月初九玉皇聖誕，演戲酬神長達十餘日，婦女焚香不絕，觀者如堵。

前殿外觀為重簷式屋頂，相當華麗；門前一對青斗石精雕石獅，體態渾圓活潑，廊牆看堵嵌上的磚雕及交趾陶，俱是難得的民間藝術佳品。元清觀建築以木結構的精美著稱，正殿上為承受屋頂重量的成列排柱，讓人如入柱林，正面柱上斗栱採「計心造」，兩側出斗採「偷心造」，上承雞舌的栱板出挑線條單純有力，透露幽幽的古意。

元清觀『拜天公添好運』開春祈福系列活動，發揚「拜天公」信仰文化，邀請各地香客農曆正月初一至十五熱情參與，開春迎新到全台最具代表性的國定古蹟天公廟求好運，祈求玉皇上帝保佑新的一年能夠平安順利、運勢亨通。

天公作美 捏麵天公宴特展

以「天公作美」為題，帶領香客走進天公廟中，欣賞栩栩如生的藝術創作捏麵天公宴，有天公的故事，桌頭以龍為首，桌身分別有象徵「陸」的蔬菜花果、象徵「山」的飛禽走獸、象徵「海」的魚蝦等水族類，以及小朋友最喜愛的卡通造型，桌尾則恭塑玉皇大帝神像，栩栩如生十分吸晴。

▲彰化元清觀，全國唯一國定古蹟最大天公廟。(圖／彰化市公所提供)

添好運好運來

春節期間憑添油香感謝狀即可參加抽獎活動，把象徵天公賜福的「捏麵」帶回家，保庇全家新的一年平安順利。

過七星平安橋

七星平安橋可追溯至周朝，相傳姜子牙創造七星平安橋，元清觀七星平安橋，香客手持替身紙人過橋，即能消災解厄、進財補運。

上元節補春運

「補春運」即為一項重要儀式，為的就是要祈求新的一年能迎來好運勢，同時把不好的都免除、祭解消災、逢凶化吉，並將自己不足的運勢全補好補滿，迎接嶄新一年，三官聖誕之時相當適合信眾補運。

呷平安圓擲發財龜

正月初九天公生及正月十五日上元天官大帝聖誕，元清觀發放湯圓、麵線供香客福吃平安，還以錢母的概念準備了「福壽發財平安龜」，信徒只要擲出筊杯，就有機會把平安龜帶回家，並於明年「還龜」，藉此祈求整年平安賺大錢。

點燈納福～拜斗安太歲

元清觀設有光明燈、太歲，以及玉皇斗、觀音斗、元辰斗、福壽斗、財神斗等，供信眾登記，以祈求新年前途光明、消災解厄、元辰光彩、身體健康、諸事順利等，並祈求長年順泰，事事如意。元清觀地址：彰化市民生路209號、04-7254093。

▲元清觀鎮殿玉皇大帝神威顯赫香客絡繹不絕。(圖／彰化市公所提供)

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