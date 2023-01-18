啟英高中升學優異 技職表現亮眼

啟英高中董事長吳慶堂每年提供就讀啟英的學子獎學金，至今超過9億元，讓成績優秀但有家庭經濟壓力的學生，能安心打拚課業，獨步全國紀律嚴明的宿舍管理和量身訂製的學習歷程，打造啟英普通科成為桃竹地區醫學系的搖籃，創下連續13年不中斷、年年錄取醫學系，累計至111年，已有45人考取醫學系，為桃園私中最耀眼的紀錄。

餐飲管理科學生徐捷，報考111年統一入學測驗以總分635分榮登餐旅群全國榜首，累計錄取國立高雄餐旅大學人數達700人，就讀人數全國之冠。另外，全校每5位畢業生就有1位考取國立大學，升學績效稱霸桃園私中。

啟英高中董事長吳慶堂及媽咪王美只與考取醫學系台大學生合影。 (圖／啟英高中提供)

重視品格教育及生活態度

吳慶堂董事長以身作則，帶著校長、全校老師主動向同學道早問好，更不怕髒地捲起袖子落實「打掃廁所磨練管理」的教育哲學，走在啟英高中校園內，此起彼落的問候聲和潔淨如五星級的廁所，是每位啟英人共同的記憶。

因為重視「品格教育」及生活態度的養成，啟英學子不但在學業上表現突出，更具備面對未來職場的專業技職能力，汽車科林言丞參加全國高中111學年學生技藝競賽，榮獲汽車噴漆職種金手獎第一名，林泓狄榮獲職場英文職種金手獎，且工業類另有機器人等3個職種獲得優勝。資訊科吳啟祥參加教育部舉辦電腦鼠暨智慧輪型機器人國際賽，連續2年獲高中職古典線迷宮組冠軍，代表台灣至日本參賽；111年教育部舉辦第19屆高職生團隊技術創造力競賽擊敗眾多公立明星學校榮獲全國亞軍。111學年藝術群表藝科榮獲桃園市舞蹈比賽特優第一名、影視科榮獲桃園市創意戲劇比賽特優第一名，都取得代表桃園市參加全國決賽代表權。

超前部署最in的職業技能

學生舞蹈比賽古典舞特優第一名。 (圖／啟英高中提供)

少子化海嘯浪潮襲來，全國私立高中職競相尋求避難退場機制，啟英吳慶堂董事長逆向操作，連續6年投資超過千萬更新全校實習場所設備 ，除新增「寵物時尚經營」專業教室，今年再投入鉅資新增建「時尚」及「餐飲」兩間專業實習教室，為學生超前規畫部署就業風潮最in的職業技能，打造最專業最尖端的實習場域。（啟英高中廣告）