漫遊楊梅富岡小鎮 全台唯一客家燈會 璀璨登場

桃園燈會2/1璀璨登場 為世界客家博覽會暖身

「2023桃園燈會」將於2月1日至12日璀璨登場！桃園燈會首度於楊梅富岡舉辦，展區由富岡火車站為起點，民眾可沿著富岡老街、伯公岡公園、民生池埤塘及富岡運動公園賞燈，透過光影科技及傳統燈藝，詮釋客家、鐵道、茶葉等在地客庄意象，為即將在8月11日登場的「世界客家博覽會」暖身。

FUTU富兔帶領民眾穿越時空 邁向美好新境界

本次燈會主燈由多次榮獲國際設計大獎的設計師劉治良及音樂旅人林強跨界合作，創作出9公尺高、象徵未來展望的「FUTU富兔」，以金屬結構與複合材質打造的現代雕塑作品，結合頭部LED顯示幕以及肢體動態機械結構，並集結周邊代表著桃園從古至今的兔子群落共同展演，將帶領民眾穿越時空，邁向美好新境界！

燈會期間晚間6點起每30分鐘展演動態點燈秀，隨著機翼展開的同時，今年燈會目光都將聚焦桃園，感受FUTU富兔獨一無二的魅力四射。

龍潭大池可以踩船遊湖。(圖／桃園市政府觀光旅遊局)

搭火車穿越古今 在富岡與光漫舞

除了富岡運動公園主燈區外，富岡街道及其他公園也佈滿了各式特色燈組，一出富岡車站就看到由千顆彩繪燈籠組成的「鳥居」入口意象，彷若回到日治時代富岡的繁榮；伯公岡公園巨大「伯公」燈組，代表客家土地公守護著來往的遊客；民生池埤塘中的「紫氣東來」燈組，就像是漂浮星空的寶石於水面上閃閃發亮；六大燈區均有不同的主題，歡迎大家搭火車來到富岡小鎮，感受不同以往的客家燈會！

客庄慶元宵 楊梅迎媽祖 龍潭接財

為呼應本次桃園燈會「客家小鎮」主軸，元宵節當日將與楊梅流傳近百年的「初十二花燈迎媽祖遶境」慶典結合，不但有熱鬧歡樂的踩街表演活動，更有臺灣傳統戲曲將於地方傳統戲台演出，搭配猜燈謎、吃客家湯圓及手繪小提燈等元宵節習俗，邀請大家一同來楊梅富岡作「客」！

除楊梅迎媽祖慶典系列活動外，同為客庄的龍潭還有「迎古董接財神繞境祈福」活動，民眾祈求新年富足之餘，可前往龍潭大池體驗天鵝船遊湖、賞大池浪漫夜景，而全新開幕的臺灣客家茶文化館，更是到小人國主題樂園遊玩的順道必訪景點，感受客庄年節氛圍與茶文化的薰陶。

桃園走春新選擇 主題景點玩不完

楊梅富岡老街周邊旅遊資源豐富，不論是登高健走型的登山步道，如秀才步道、福人步道及保甲古道等，或是室內體驗型的觀光工廠，如郭元益糕餅博物館、老K舒眠文化館、雅聞魅力博覽館等，都是夜賞桃園燈會前的出遊好選擇，距離桃園燈會約20分鐘以內車程，還可抵達富有海岸生態地景的永安海螺文化體驗園區、新屋石滬故事館等熱門景點，歡迎大家年節來桃園走春踏青、體驗富岡小鎮的夜間魅力！

龍潭大池可以漫步斜張式吊橋。(圖／桃園市政府觀光旅遊局)

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