過年春節各地觀光景點都是滿滿的人潮，若想要和家人共度悠閒的美好時光，建議來新北市客家文化園區，絕對是超讚的選擇。

福兔來客5關卡任務 拍照打卡抽抽趣

112年1月23日（初二）至26日（初五），園區規畫「福兔來客」任務，共有5關卡，第一關是「過新年穿新衣」，換上園區的客家服飾，拍攝復古風照片，第二關是「好手氣跌三烏」，體驗客家特色的年節遊戲並用客語吉祥話拜年，第三關是「Hakka兔快閃舞」，闖關者變身為小兔子，唱跳客語童謠搭配兔子舞，第四關則是「柯南覓覓客」，化身名偵探在園區尋找任務道具，完成以上關卡將獲得最後一關的所在地線索，依提示找到第五關「哈客好運到」的好客兔大師，就能透過心靈牌卡獲得正能量的啟示及祝福。

另外，拍照打卡上傳新北市客家局臉書粉絲專頁，即完成福兔來客任務，參加大吉搖搖樂及發財樹紅包抽抽趣，把福袋帶回家，完成任務者還另獲抽獎券，將於1月26日（初五）公開抽出MacBook Air筆記型電腦、iPad Air5平板電腦、Apple Airpods Pro藍芽耳機等大獎，最後在1月27日至29日期間，還有新春DIY優惠，園區主打的手作體驗項目將享有買一送一的優惠，來新北市客家文化園區走春，可以說是物超所值、滿載而歸！

「職人匠心－傳統工藝展」帶領大家感受傳統工藝的極致魅力。(圖／新北市客家局)

職人匠心－傳統工藝展 園內嘗道地客家美食

園區的文創商品也會在新春期間辦理優惠活動，年節最具特色的伴手禮就趁此時，「職人匠心－傳統工藝展」展期至112年3月19日，帶領大家感受傳統工藝的極致魅力，展區還有VR、AR教材可以體驗，透過遊戲方式認識客家節慶、音樂及美食文化，若是肚子餓了，就到園區的「大嬸婆御膳房」大啖美食吧！

餐廳曾獲客家美食榮譽標章，所推出的客家風味餐，令人想起童年時媽媽的好手藝，不管是客家小炒、梅干扣肉還是薑絲炒大腸，都讓人看到就直流口水，忍不住多扒了幾口飯，吃完感到幸福滿滿！

戶外園區生態豐富 環保教育主題活動登場

園區的戶外空間，利用生態砌石法將原有300多公尺的農田水利圳打造成親水河道，營造河川生態多樣性，設置了景觀湖，完善水環境生活，河道及湖邊更種植了櫻花及落羽松，結合防洪防災與生態，更是遊客休憩的好地方。

農事體驗區內設有水、旱田，結合可食地景種植野薑花、桂花、月桃、仙草等客家植物及魚腥草、紫蘇、香茅等藥用植物，具有早期客家庭院前的埤塘文化景觀，更是翠綠草坪環繞的大自然遊戲場，左拾漫漫野薑花，右扶紫蘇及香茅，在小而巧的農田裡，芥菜正暖暖成長，不經意察覺都是和客家有淵源的植物，趁著新春期間，不妨一起到嶄新的「哈客樂園」，悠然度過年節時光吧！

園區文創商品店，新春期間辦理優惠。(圖／新北市客家局)

講到新春，通常是過完元宵節就結束，但是客家人非常特別，會一直歡慶到農曆正月二十，也就是以女媧補天為故事背景的「天穿日」，在這天男不耕田、女不織布，一方面給辛苦工作的自己好好放鬆，另方面也傳達讓大地休養生息的環保精神，園區將以「環境教育」為主題，帶領大家體驗新北特色客家節慶活動，敬請期待。（新北市政府客家事務局廣告）