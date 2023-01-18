全台首創 長照創新服務 人民有感

嘉義縣長翁章梁的父親晚年曾因插鼻胃管，卻常因管路滑脫等問題，引來家人恐慌和不安，因這份感同身受，在翁章梁全力支持下，縣府透過公私協力，全台首創「管路安心計畫」，讓有類似狀況的家庭即時獲得諮詢協助，另到宅專業訓練外籍看護工服務，也是考慮到民眾有需求而推出的創新方案，藉此減輕照護者負擔，服務更升級。
嘉義縣老年人口比率居高不下，長期照顧需求人數相對增加，導致外籍看護工角色由以往的「補充性人力」，變成「主要照顧者」，迄今聘僱外籍看護工5376個家庭，以印尼籍占84.75％共4556人居多，其次為菲律賓籍占8.35％有449人、越南籍365人占6.79％，以及泰國籍0.11％。
一對一照顧技巧指導送到宅 外籍看護工專業大提升
根據翁章梁觀察，外籍看護多半因訓練不足、語言不通，產生照護障礙，而共通性問題多半是灌食、翻身姿勢等，這些問題常常讓外籍看護感到挫折、被照顧者難受，甚至引來家屬的不滿或指責，為此，衛生局2019年5月推出「到宅訓練外籍看護工計畫」。
透過媒合各國通譯員協助專業人員到宅指導、加強訓練外籍看護工照顧技巧，目前衛生局已訓練外籍看護工1140人、提供4549人次到宅一對一照顧技巧指導，同步媒合264位通譯員即時翻譯溝通服務，期望專業服務透過通譯員翻譯，落實一對一到宅教導。
管路安心計畫 個案、家人從此變安心
透過公私協力，衛生局2020年推出的「管路安心計畫」，針對在家需要長期照顧的長輩，置放鼻胃管、尿管或氣管切管個案，以區域聯防模式推展，提供專人24小時諮詢、到宅服務，至2022年11月底共為1587人次提供緊急服務，節省救護車往返費用412萬元、減少1587次急診服務，建立好評。
在家需要長期照顧的長輩，過去大多仰賴外籍看護工或年邁老伴，對於置放管路個案，雖居家護理所每月可提供1至2次服務，往往緊急意外發生時，缺乏可立即提供諮詢或服務窗口，衛生局推出「管路安心計畫」，選擇與專業醫事機構簽訂特約，建置特約單位服務專線，提供24小時全天候專業諮詢與緊急服務，無需經過繁雜流程，直接撥打特約單位專線電話就能獲得服務。
嘉義縣首創「外籍看護工到宅指導計畫」及「管路安心計畫」提供居家安老，入選審計部行政機關優良實務案例評選，翁章梁期許，透過長照創新服務，嘉義縣的老人都能「安心動、健康動、快樂學、方便行、歡喜做」，縣民都能健康老化，力拚減少臥床或被照顧的時間，讓嘉義縣成為三代同堂、友善高齡的城市。
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