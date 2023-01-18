全台首創 長照創新服務 人民有感

嘉義縣長翁章梁的父親晚年曾因插鼻胃管，卻常因管路滑脫等問題，引來家人恐慌和不安，因這份感同身受，在翁章梁全力支持下，縣府透過公私協力，全台首創「管路安心計畫」，讓有類似狀況的家庭即時獲得諮詢協助，另到宅專業訓練外籍看護工服務，也是考慮到民眾有需求而推出的創新方案，藉此減輕照護者負擔，服務更升級。

嘉義縣老年人口比率居高不下，長期照顧需求人數相對增加，導致外籍看護工角色由以往的「補充性人力」，變成「主要照顧者」，迄今聘僱外籍看護工5376個家庭，以印尼籍占84.75％共4556人居多，其次為菲律賓籍占8.35％有449人、越南籍365人占6.79％，以及泰國籍0.11％。

一對一照顧技巧指導送到宅 外籍看護工專業大提升

根據翁章梁觀察，外籍看護多半因訓練不足、語言不通，產生照護障礙，而共通性問題多半是灌食、翻身姿勢等，這些問題常常讓外籍看護感到挫折、被照顧者難受，甚至引來家屬的不滿或指責，為此，衛生局2019年5月推出「到宅訓練外籍看護工計畫」。

管路安心個案吳先生親自向嘉義縣長翁章梁（左）、衛生局長趙紋華（右）表達對服務計畫的感謝與感恩，現場氣氛溫馨。(圖／嘉義縣衛生局 )

透過媒合各國通譯員協助專業人員到宅指導、加強訓練外籍看護工照顧技巧，目前衛生局已訓練外籍看護工1140人、提供4549人次到宅一對一照顧技巧指導，同步媒合264位通譯員即時翻譯溝通服務，期望專業服務透過通譯員翻譯，落實一對一到宅教導。

管路安心計畫 個案、家人從此變安心

透過公私協力，衛生局2020年推出的「管路安心計畫」，針對在家需要長期照顧的長輩，置放鼻胃管、尿管或氣管切管個案，以區域聯防模式推展，提供專人24小時諮詢、到宅服務，至2022年11月底共為1587人次提供緊急服務，節省救護車往返費用412萬元、減少1587次急診服務，建立好評。

在家需要長期照顧的長輩，過去大多仰賴外籍看護工或年邁老伴，對於置放管路個案，雖居家護理所每月可提供1至2次服務，往往緊急意外發生時，缺乏可立即提供諮詢或服務窗口，衛生局推出「管路安心計畫」，選擇與專業醫事機構簽訂特約，建置特約單位服務專線，提供24小時全天候專業諮詢與緊急服務，無需經過繁雜流程，直接撥打特約單位專線電話就能獲得服務。

嘉義縣首創「外籍看護工到宅指導計畫」及「管路安心計畫」提供居家安老，入選審計部行政機關優良實務案例評選，翁章梁期許，透過長照創新服務，嘉義縣的老人都能「安心動、健康動、快樂學、方便行、歡喜做」，縣民都能健康老化，力拚減少臥床或被照顧的時間，讓嘉義縣成為三代同堂、友善高齡的城市。

領航員：翁章梁（嘉義縣縣長） 因自身陪伴、照顧年邁雙親經驗，深知一旦遇到管路滑脫等緊急狀況，親人往往不知所措，與外籍看護溝通不良，產生照護落差更時有所聞，讓我十分重視專業醫療照護服務，上任後首創全台推動「管路安心計畫」和「外籍看護工到宅指導計畫」，感謝所有人的合作，讓兩個計畫能順利成功執行，獲得肯定和支持，接下來的4年，我仍會努力推動，讓嘉義更好！(圖／嘉義縣衛生局 )

（嘉義縣衛生局廣告）