春遊大社區觀音 嘗在地農特產

觀音山踏青，身心靈充電觀音山為南部著名近郊風景區，原為高雄縣十大名山之一，經常可見健行者赤腳踩在健走路線上，透過腳底皮膚接觸粉砂岩吸收地氣，因而得名為全台第一座赤腳公園。在忙碌緊張的生活中，規畫觀音山健走行程，除可呼吸翠綠山林所釋放的芬多精外，聽著白頭翁、畫眉、樹鵲、綠繡眼在樹上嚶嚶啼叫，閉眼感受微風輕拂的涼爽，徹底洗滌被諸事煩擾、壓力沉肩的身心靈，釋放困於生活牢籠的自我。

評鑑常勝軍蜜棗 拓展外銷打進法國市場

蜜棗評鑑常勝軍，外銷拓展歐洲市場「蜜棗」，高雄大社區的代名詞，棗農多年來研發的栽培管理，等待的就是在農曆年前採收碩大飽滿多汁的蜜棗果實，呈現給國人，年節最佳伴手禮-蜜棗禮盒，不僅具有濃厚的年節氣氛，更是誠摯的祝福。

大社觀音山經常可見健行者赤腳踩在健走路線上，透過腳底皮膚接觸粉砂岩吸收地氣，因而得名為全台第一座赤腳公園。(圖／林雅惠)

高雄區農業改良場每年舉辦的「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」比賽，大社棗農多年來皆是評鑑冠亞季常勝軍，足見大社蜜棗的品質有目共睹。2022年更是在政府的努力下進軍法國市場，讓歐洲得以品嘗優質的大社蜜棗。

清脆香甜綠寶石芭樂 最高品質濃醇香牛奶

大社的珍珠芭樂透過產期調節與栽培技術，1年四季採收如綠寶石般的碩大果實，一口咬下清脆的聲音，舌尖散發出香甜口感的芭樂，長年為農產品外銷市場的主力軍之一，大社酪農經由優化畜牧環境、營養豐富飼養草料、杜絕疫病的照養等優異畜牧技能，讓乳牛產出高品質濃醇香的牛奶，致使國內各大牛奶品牌廠商爭相收購，讓國人於市面上買到優質牛奶，補充鈣質。

領航員：李柏雄（大社區長） 一年之初的春季，正是萬物甦醒百花齊放時刻，疫情嚴冬正逐漸退去，嶄新的生活即將到來，誠摯邀請國人在春暖花開時節，規畫一趟大社區觀音山輕旅行行程，放鬆身心靈時，亦可品嘗甜蜜多汁的蜜棗、清香脆甜的芭樂、濃郁香醇的牛奶，迎接新年的疫後生活。(圖／林雅惠)

（高雄市大社區公所廣告）