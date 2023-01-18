2023中臺灣元宵燈會 首度移師美拍聖地中央公園 首創水上主燈閃耀幸福臺中

2023中臺灣元宵燈會今年首度移師美拍聖地中央公園舉辦，展期自2／4至2／12，歡迎闔家光臨。今年首創水上主燈「幸福臺中Happy兔」，結合水霧投影、光束燈，將營造中臺灣夜空最耀眼的一束光。6大亮點燈區結合傳統花燈藝術與現代光影技術，述說臺中生態環境、人文藝術等多元特色，呈現幸福宜居的城市魅力。還有集結臺中優質青創品牌的「Park兔」文創市集，並於每日下午4點30分開放領取限量超萌小提燈「Happy兔」，增添活潑歡樂的年節氛圍。

本次主燈「幸福臺中Happy兔」因應地貌特色，結合逾3000平方公尺的大型場景水霧光影，並配合130支光束燈展演，將是新春期間夜空最耀眼的光芒。場域中央的巨型圓球象徵美麗寶島－臺灣，周圍環繞國家歌劇院、中臺灣電影中心等知名地標；夜間主燈群燈光流轉，象徵臺中夜晚魅力驚喜不斷，自圓球躍升而出的Happy兔則展示低碳、智慧、創新的城市榮耀，也寓意新春鴻兔大展。

6大主題燈區 點亮特色場域

6大燈區結合場域特色及環境生態議題，「兔子窩」燈區利用中央公園招牌天井創造療癒舒壓的超萌奇幻場景，高達8公尺的兔媽媽俯瞰兔子洞裡兔寶寶和超紓壓的萌萌蘿蔔田，讓人忍不住駐足合影；「萌兔萬花筒」燈區以8公尺高LAYHER裝置，投射各色萌兔，保證大小朋友目不轉睛；「光之流域」燈區布設LED燈光律動兔，並搭配水霧雷射，場景炫爛；「萌蟲蟲」燈區獨角仙、瓢蟲、蜻蜓閃爍著神祕燈光，等待與您在林間相遇。「好冰友找朋友」燈區與知名插畫師米拉合作，以南極小企鵝和北極熊暖心相遇的故事，探討環境議題。

迎賓燈組玉兔迎春造型可愛討喜。(圖／臺中市政府觀光旅遊局提供)

多元互動展演 悠閒逛Park兔市集

除了精彩作品可大飽眼福，2／4開幕晚會更邀請到國家級藝術團隊「朱宗慶打擊樂團」、人氣歌手韋禮安、吳汶芳及鼓鼓呂思緯輪番獻藝；周末也安排豐富的互動展演，包括深受大小朋友喜歡的石虎家族、MOMO家族親子派對、氣球達人秀、奇幻魔術秀，將為遊客創造多元的燈會體驗。為了讓遊客大飽眼福之餘，雙手也能滿載而歸，臺中市政府觀光旅遊局今年特別邀請到臺中知名文創市集－lolemarket打造全新「Park兔」燈會市集，以兔類創作策展為核心，將空間體驗與戶外市集創意融合，將帶給遊客最新穎的市集體驗。

善用大眾運輸 深入遊訪臺中

2023中臺灣元宵燈會將於2／4假水湳中央公園盛大展開，賞燈外，可就近到訪國家歌劇院、秋紅谷公園、逢甲夜市、摘星山莊等知名景點，時間充裕，還可到寶熊漁樂碼頭來場全台唯一的室內釣魚體驗，或是知名糕餅品牌觀光工廠進行烘焙DIY，臺灣及臺中驕傲的自行車品牌創建的自行車文化探索館了解自行車生產奧秘，最美的林間自行車道－潭雅神綠園道享受臺中愜意風光。歡迎民眾善用捷運、公車、自行車等大眾運具深度體驗臺中山海屯都的精采魅力，燈會最新消息及臺中更多旅遊資訊歡迎上臺中觀光旅遊網查詢（<https://traveltc.tw/tr02hviRM>）。

主題燈區「萌兔萬花筒」高達8米，有多種動態變化。(圖／臺中市政府觀光旅遊局提供)

（臺中市政府觀光旅遊局廣告）