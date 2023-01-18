新北一名男子（化名）趁妻子帶女兒出國時外遇，還帶小三回家激戰，妻女返台後察覺到異常，在女兒的協助下發現阿宏手機內有大量與小三的露骨對話，妻子崩潰的對2人提告求償100萬，高等法院判2人須賠60萬元定讞。

男子阿宏於1989年和小美（化名）結為連理，兩人並在1998年生下女兒。小美2013年帶著女兒遠赴加拿大讀書，然而阿宏竟趁妻女出國期間，在2016到2017年外遇，還多次在家中發生性行為。小美返台後直覺有異，在女兒的幫助下才發現老公外遇。

根據判決書女兒證稱，2018年7月間在客廳見到爸爸用手機和其他女生聊天，後來她發現爸爸有一名聊天對象「Claire」，機智的女兒暗中記下手機解鎖圖形密碼，並偷偷解鎖手機裡才發現大量的露骨對話。對話中阿宏傳訊小三表示「所以在和你作愛時，我真感覺到全部的你」、「你瘦些，我做起來更有勁」、「其實在做愛過程中，我才能感受到我有你」，女方也親暱回應「可是我的乳房，需要你的按摩」、「我的妹妹需要你的硬弟弟」、「我超愛跟你炒飯」、「你有女兒，你有老婆要考慮還有你的將來。這樣很好。好男人該有的擔當」等語。

女兒看完對話後將截圖內容全數傳給媽媽，小美看完對話後心碎提告丈夫與小三求償100萬。

阿宏對此則辯稱對話全都是打嘴砲閒聊，且小美患有憂鬱症導致胡思亂想。法官勘驗各項事證後認為2人發生超乎尋常的情愫，判阿宏與小三連帶賠正宮小美60萬。

阿宏與小三不服判決提出上訴，然高等法院認為2人的交往侵害正宮配偶權嚴重，前審的量刑適當，予以駁回，全案確定。