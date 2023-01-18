美國一架達美航空（Delta Air Lines）客機13日起飛時差點撞上另一架美國航空（American Airlines）客機，機師緊急煞車才避免數百人喪命悲劇。機上乘客描述，當時客機在加速2至3秒後突然急煞，全機乘客瞬間往前傾，機艙內尖叫聲四起，還有人倒抽一口氣，接著全機靜默。

美國一架達美航空（Delta Air Lines）客機13日起飛時差點撞上另一架美國航空（American Airlines）客機。

13日上午8時45分，達美航空編號1943客機正準備從紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）起飛、前往多明尼加，不過就在客機開始加速時，跑道前方突然出現美國航空編號106客機橫向通過，兩機差點相撞，當時達美客機已經加速至每小時115英里（約時速185公里），塔台人員緊急要求停止起飛，才避免達美客機撞上美國航空客機，最終兩機距離僅1000英尺（約304公尺）。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、「財經內幕」（Business Insider）網站、《紐約郵報》（New York Post）報導，當時在達美客機上的乘客希利（Brian Healy）描述了客機緊急煞車的驚險瞬間，他說客機約在加速2至3秒時突然急煞，導致座位上的乘客全部向前傾。

「當客機開始減速時，機上有一些聲音，一些尖叫聲，然後是完全靜默。我感覺到腎上腺素激增，知道這不正常，但不知道要發生什麼事」，希利說：「當飛機停下時，我理解到我們沒事了，我當時以為是技術問題。」除了尖叫聲，他也形容飛機急煞時，機上乘客的反應就像是「倒抽一口氣」。

他說機師當下廣播告知大家，另一架客機剛從前方經過，導致他必須中止起飛，一小時後飛機才滑行回航廈。

目前美媒推斷，這起差點釀成的意外可能是美國航空機師與塔台之間有溝通誤會，南加州大學（University of Southern California）飛航安全教授柯克斯（John Cox）表示，這種誤會「偶爾」會發生，導致某一方必須暫停起飛，他形容塔台當下做了非常好的指令，緊急要求達美航空停止起飛。

他說機師們都「非常、非常熟悉」中斷起飛的安全操作，幾乎每次模擬操作時，機師都會練習到中斷起飛的流程。