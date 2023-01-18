台積電日前法說雖對今年營收逆風、毛利率下滑發出示警，但華爾街專家認為，半導體景氣距離觸底不遠，若台積電展望可以信任，投資人該在目前買進或是4月公布2023年首季財報再進場？樂觀派分析師看好台積電目標價上看145.64 美元，13日台積電ADR小跌0.23%、收在86.8美元。（編按：1/16馬丁路德紀念日美股休市）

周二（17日）台股虎年封關日小漲 5 點，收在 14932點，權值股台積電小跌0.4%，收在503元。由於農曆年期間台股休市12天，全球金融市場不確定變數仍多，投信法人保守因應，賣超台積電4542張，但外資和自營商站在買方，分別敲進10960張、697張，三大法人累計買超7114張。其中，外資近9個交易日，總共掃貨逾13.7萬張，顯見對台積電後市充滿信心。

MarketWatch報導，美國券商Needham分析師Charles Shi在財報公布前表示，台積電下修全年展望幅度越大，2024年就會越好，暗示今年上半年有機會觸底反彈。

Shi接著在法說會後指出，台積電預測成長率比他原先預期還低，料觸底時間可能落在第二季，而非他原本預估的第一季，資本支出下修至320~360億美元，相符他的預期，雖然毛利率下滑不令人意外，研發費用大增20%卻超出預期。

Shi提到二大關鍵問題。一是，台積電2023年第2季觸底，投資人能否相信？二是，若台積電展望可以信任（我們是如此認為），投資人該在目前買進或是4月公布2023年首季財報再進場？

花旗研究分析師 Laura Chen表示，儘管台積電稱個人電腦、智慧手機和資料中心市場疲軟，但台積電在半導體市占仍居強勢地位。

Chen說，「由於版圖擴大和產品持續增加，料台積電仍優於整個半導體產業水準。台積電估全球半導體市場（不含記憶體）全年衰退4％，晶圓代工產業下降3%，我們正在等待2024年更好的復甦前景。」

據FactSet數據，在研究台積電的39位分析師中，有35位給予「買入」股票評級，4位給予「持有」評級，平均目標價約在145.64美元。

台積電公布去年獲利首度突破1兆元，高達1兆165億元，年增約70.4%，每股盈餘約39.2元

不過，台積電表示，受到庫存調整與消費需求疲弱影響，預估今年第一季合併營收為 167億~175 億美元之間，假設台幣兌美元匯率30.7元，約折合新台幣5,126.9~5,372.5億元，較去年第四季下滑14.1~18.0％，毛利率落在 53.5% ~55.5% 之間，低於去年第四季的 62.2%。

今年資本支出也下修至320～360億美元（去年362.9億美元），預期台積電全年營收僅將較去年微幅成長。

台積電總裁魏哲家表示，已觀察到一些需求趨穩前兆，預期半導體周期在上半年觸底，並在下半年進入回升軌道。