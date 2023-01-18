疫情這幾年來，台灣半導體產業獲利表現亮眼，就半導體出口金額而言，去年台灣以1841億美元大幅超越南韓的1292億美元，韓媒特別點出台積電與三星的營收落差，擴大兩國半導體出口金額差距。

韓媒BusinessKorea報導，台灣2022年半導體出口金額達1841億美元，較前一年成長18.4%，連續7年成長，且還是連續三年成長超過10%。相較之下，南韓去年半導體出口僅微幅上升1%，為1292億美元。

報導援引專家說法，指台灣和南韓兩國的出口金額反差，是因為不同的產業組合。台灣半導體產業是以台積電及其晶圓代工業務為主，而南韓則是以三星電子的記憶體晶片業務為主。前者業務是以接受訂單運作，擁有更彈性的庫存管理，且定價也更穩定；後者則是直接受到外部經濟影響的完成品。

報導特別提到，2022下半年全球記憶體晶片市場萎縮，南韓半導體出口連續5個月下降，12月更較去年同期下滑29.1%。從獲利表現來看，台積電則是營收和營業利益分別大幅成長43%、73%，三星則分別成長8%、下滑16%，且預期2023全年需求持續不振。

此外，報導說，台灣政府更擅於支持半導體產業，1月7日通過台版晶片法，且將在今年實施，但反觀南韓則因為意見不同調，法案延宕至今尚未確定。