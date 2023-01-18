總統蔡英文在去年對於死刑廢存的議題表示，「廢死議題為何會如此複雜，在於牽涉到情感、情緒以及價值，廢死爭議雖讓很多人心裡不安，甚至希望透過死刑阻絕社會難以接受的犯罪行為，但國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪」。近日就有一份最新的民調指出，對於「贊不贊成廢死」，有93％的民眾認為「不贊成廢死」，僅有7％的民眾贊成，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》17日對於「你贊不贊成廢死？」進行了網路民調，截至17日23時，已有5.4萬人進行投票，有93％的民眾認為「不贊成廢死」、有7％的民眾認為「贊成廢死」，差距相當懸殊，而此份民調一曝光也引發網友們熱烈討論。

參與投票的網友紛紛留言表示「傷人者刑，殺人者死，死刑不是恫嚇活人，也不是消弭犯罪，只是為受害者討回公道，尤其是那些無法為自己討回公道的受害者，告訴所有活著的的人們，國家司法會保障您的權益，即便是受害身亡者也一樣」、「對窮凶極惡罪犯之無原則寬恕，就是對受害者人權最大之漠視及侵害」、「非常不贊成，無期徒刑真的只是浪費公帑」、「壞的人不死， 就是害善良的人死」、「原不原諒是上帝的事！ 我們能做的就是讓他見上帝」。