過去一年，股市波動劇烈，讓不少投資者慘賠收場，甚至有投資者玩當沖賠掉1千萬，其中600多萬更是向家人借款而來的資金，讓他哀號「當沖真的害慘人，快要承受不住」引起網友們熱烈討論，許多人也勸他應該要老實跟家人講清楚，已成事實就不能逃避了。

該名網友在臉書社團「當沖勒戒所」上發文表示，31歲的他在這一波熊市賠掉1千萬，包括200萬儲蓄、200萬信貸及向家人借款的600萬，目前只剩下庫存的250萬股票，「如果不當沖改存股，就算熊市賠跌50%，1000萬至少也還有剩500萬，但現在沒了，我不知道該怎麼跟爸媽說。」

原Po感嘆當沖真的害慘人，找不到吐苦水的地方，只能上網發文紓壓，還向網友們討拍，直說：「這種事情是人生中最痛苦的，每天都會想到那些損失，留言我會看，給我些安慰，不然我真的快承受不住了。」

網友們給原Po不少鼓勵，「信貸能還掉其他都還好，幸好你沒跟高利貸借款」、「至少你還活著，還有250萬的股票，加油」、「月薪8萬算很不錯了，老實一點存錢吧」、「戒掉當沖，當沖只是在賭運氣而已」、「你不是一無所有，起碼還有250萬的股票，先戒當沖吧。」

此外，有網友認為原Po應該要好好跟父母說明清楚，「虧自己的錢沒事，虧了父母600萬，那就真的是過錯大了，還是早點老實和父母講清楚」、「先老實跟父母好好說明吧，剩下只能接受現實，慢慢賺回來」、「沒有家人的支持早就倒了，所以還是早點覺悟吧，如果股市這麼好贏怎麼還會有輸家呢？」