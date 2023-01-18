12日晚間民進黨立委高嘉瑜出席副總統賴清德「向黨員報告」座談會，卻遭綠營支持者狂嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢，同時也有民進黨基層黨員直喊要開除台北市議員王世堅、立委高嘉瑜的黨籍，甚至還有不滿高嘉瑜的黨員主張，黨中央應該在立委初選時使用排藍民調，就能拉下高嘉瑜。對此，前立委沈富雄17日就表示「現在黨員有人主張說要做排藍民調，真的不知死活」，引發討論。

沈富雄17日在網路節目《少康戰情室》中表示，「現在黨員有人主張說要做排藍民調，真的不知死活，單一選區做排藍民調，就死得沒半個」，沈富雄更猛轟，「連基本選票的結構都不懂，大家都在喊開除王世堅和高嘉瑜，儘管基層再討厭他們，中評會那個小冊子沒有可以開除他們的條文，所以人家有他的招數」，沈富雄更接著說，「但基層不會這樣看，他們會認為『選敗了都是他們兩個害的』，但王世堅和高嘉瑜有這個本事嗎？」

沈富雄最後也坦言，「雖然現在賴清德當選了民進黨主席，但他沒有這格局，他面對基層的時候不敢講半句高嘉瑜這邊的話，每句都在挺基層，實在沒有用」。沈富雄直言，「賴清德現在當選黨主席，現在浮上檯面的所有人士，雖然很照顧派系平衡，但現在那些人完全沒有亮點，他沒有開國之君把民進黨趴在地上浮起來的格局」。