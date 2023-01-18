美國近年來持續針對中國大陸在半導體領域展開圍堵，甚至還拉攏盟友日本、荷蘭一同加入，且美國總統拜登更是推出「購買美國貨」(Buy American) 法案新規，強制聯邦採購品的美國製造比重逐年提高，疑似要加速和中方經濟脫鉤。前立委蔡正元近日在節目《深喉嚨ONLINE》指出，美國此舉實際上讓印度拿到最多利益，中國大陸的比亞迪電動車現在也靠著華為的技術支援，到印度開新的產線。

該節目主持人平秀琳指出，印度2022年的汽車銷量已經超過日本成為世界第三，蔡正元對此則說，印度前面僅剩美、中兩國，該國在中美貿易戰、俄烏戰爭都撿到槍，只能說印度總理莫迪運氣跟腦筋都很不錯，當前印度經濟情勢也是向上發展，老百姓有點錢就想買便宜的車子，因此才會造成汽車銷量大幅上升。

對於比亞迪搶占印度市場，蔡正元認為相當合情合理，因為他預測電動車市場在印度應該會有很大的發展，最大的原因是該國非常缺石油，只要油價一上漲，老百姓就會很辛苦。他強調，全世界石油量蘊藏那麼少的地方真的很罕見，而在沒有石油的情況下，發展電動車變成勢在必行。

蔡正元還提到，「印度電價也很有趣，有些地方白天電價跟夜間電價差很多，聽說差了3倍」，不過他也指出，印度現在自己也在做電動車，但處於起步階段，數量多、品質沒那麼好。

至於比亞迪的電動車產品，蔡正元則認為即使是最高等級的車子，和特斯拉（Tesla）還是有段距離，「當然華為現在進去幫忙，會縮短這個距離」。但他稱，特斯拉一開始就把電動車當智慧型電腦經營，三電系統（電池系統、電驅系統、電控系統）目前都是遠遠領先比亞迪。