經濟部貿易局16日表示，未開放陸製的螺螄粉進口，要求通路全面下架，引起民眾關注討論。就有網友認為螺螄粉只是產地問題，暫無食安疑慮，真要禁止問題食品，也應該先禁「油魚」，意外引起眾人共鳴。

一名網友在PTT八卦板發文抱怨，比起禁止進口陸製螺獅粉，政府應該要禁止「油魚」進口，直呼油魚簡直是毒魚，人體沒辦法被消化蠟酯，「可以連好幾天瘋狂拉臭油屁，褲子會被爆銷掉，上班上課也不用想了，一定要請假3天，否則大便俠的稱號跟一輩子」，認為螺獅粉只是產地問題，反觀油魚沒被禁止。

貼文觀點引起網友共鳴，紛紛留言「你說出我的心聲」、「真的欸，油魚比較嚴重」、「油魚真的是垃圾」、「吃了油魚後肛門噴油不止」、「所以在外面最好不要亂點鱈魚，很容易吃到油魚」、「油魚不禁真的垃圾，一堆騙子鱈魚」、「油魚很糟，拿來當成鱈魚賣更可惡」、「X他媽賣油魚的生孩子沒屁眼」。

衛福部食藥署曾指出，油魚是常和「鱈魚」混用的魚種，屬於帶鰆科魚類，是棘鱗蛇鯖和異鱗蛇鯖的通稱，含有人體無法分解吸收的蠟酯，對於消化功能不佳的民眾，多食會有放油屁、解油便等腸胃不適症狀。雖然國內沒有禁食油魚，但業者若以油魚冒充鱈魚販售，將違反食品安全衛生管理法之相關規定，提醒民眾購買時多留意產品標示。