徐國勇日前辭去內政部長職務後，新動向是轉戰綠媒當起政論節目主持人，而近日搭上綠營圍剿五大寇的風潮，在節目中披露綠委何志偉把陳時中砂畫拿到資源回收區的監視器畫面。媒體人朱凱翔17日在《大新聞大爆卦》節目狠酸，2022九合一選舉民進黨慘敗後，綠營政論節目收視率不佳，綠營名嘴跟主持人難以正經八百分析時事，只好紮新的稻草人來插，大家不用太認真。

「監視器能不能外流是林志嘉決定的，他是立法院秘書長啊！」朱凱翔說，他沒有要辦徐國勇的話，這犯什麼法？民進黨說了算，這就是現在的狀況。也許有人把監視器畫面到處傳，也許有人想要整何志偉、給何志偉難看，「可是我個人認為，這根本沒有這個效果！」

朱凱翔表示，這件事情是一個老掉牙的事情，已經沒人關心，陳時中都已經輸一輸，不知道輸去哪裡了，誰在意那個砂畫是不是何志偉放到資源回收區的？所以打何志偉，沒有那個效果。

「那為什麼徐國勇還要公布？」朱凱翔指出，也許他也有那麼一點點成分，想要給何志偉難看，但沒有效果，「那為什麼還要這麼做？因為他收視率爛嘛！」對他來說這是一個獨家題材嘛。

朱凱翔強調，這是他獨家的畫面，他可以打一個獨家，就是這樣子而已。所以很多事情不用把他想得太複雜。試想，如果2022九合一選舉是國民黨大敗，「我們三個(名嘴)坐在這邊，我們要用什麼面目去面對你們(觀眾)啊！」要就關電視不看，想說朱凱翔你們都在唬爛啦！你們講的都是平行世界，都跟台灣社會想得不一樣！現在綠營所有節目都面對這樣子的狀況，他們所有的來賓跟主持人都面對這樣的狀況。

「他們在選民告訴你們說：高虹安罪該萬死啊！應該立刻收押！結果人家當選了。」朱凱翔直言，他們告訴你們：林智堅論文哪有問題啊？結果現在雙殺之後還在那邊硬拗，每件事情都是反的！你要他們講什麼？你要主持人繼續開什麼樣的題目？他們就只好把這些屁大一點的事，把它當成是很嚴重的事在講。現在很多名嘴說一定要開除高嘉瑜，也是因為他們沒得講了，正經八百跟你分析時事，你會當真嗎？

朱凱翔狠酸，所以他們只好開新的話題、找新的戰場、紮新的稻草人來插，就只有這樣子。民進黨的鬥爭，當然有時候有很多權鬥的成分存在，大家不用太認真。