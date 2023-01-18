跨越各大遊戲平台、全球狂銷超過650萬套的熱門動作RPG電玩遊戲《尼爾：自動人形 Ver1.1》，去年年初突然宣布要將改編成動畫《尼爾：自動人形 Ver1.1a》，讓沒有玩過遊戲的玩家，也能夠進入《尼爾：自動人形》這個幅員遼闊的未來世界裡，消息一出就讓無數期待已久的電玩迷們心情為之震動。

為遊戲中女主角「2B」配音的石川由依跟大多數電玩迷的反應一樣興奮：「等了5年！終於等到了！」負責遊戲製作的總監橫尾太郎表示：「我明白對於一件成功的商品來說，動畫與電玩同時推出能夠讓該項商品因為協同效應獲得最大商業利益，但…。」自認性格負面的他沒很積極地想要將這部遊戲製作成動畫，直到Aniplex製作人在去年初積極地向他表示：「我們要做這部動畫，絕對要做！」橫尾太郎感受到對方強大的決心與魄力，才點頭答應：「是！我知道了！」

為男主角「9S」配音的花江夏樹回憶起在疫情開始之前，與遊戲監督橫尾太郎與製作人齊藤陽介一起喝酒的時候，確實有提到要將作品動畫化的念頭，言猶在耳，但突如其來的疫情海嘯讓動畫製作的計畫延宕了幾個年頭。花江夏樹也表示：「作為遊戲來說，《尼爾：自動人形 Ver1.1》的多重結局不僅有趣也很有商業噱頭，也因此讓我更好奇如果製作成動畫的話，將會以何種形式呈現在觀眾眼前？光想像就覺得很期待！」

橫尾太郎表示：「光看分鏡表，就能感受到動畫導演益山亮司滿滿的誠意。他完全掌握了遊戲中男女主角2B與9S的精隨。」又繼續說道：「有很多過場的部分，例如人物的情緒與面部一閃而逝的表情，都是我們製作電玩的過程中無法做到的，因此我也很期待益山亮司導演這次動畫作品的推出能補足我們之前的不足，讓劇情做得更流暢、更動人。」

自詡為導演橫尾太郎與《尼爾》系列作品粉絲的動畫導演益山亮司則表示：「玩家們將感受到與電玩幾乎相同的過場動畫和更為流暢的故事情節，在原班人馬的男女主角聲優加持下，動畫後的《尼爾：自動人形 Ver 1.1a》將更能清晰地感受到人物彼此之間豐富情感，補完該有的細節。這也是我們製作動畫最大的目的與動力。」

《尼爾：自動人形 1.1a》目前已上架2集，每週日於各大Ani-One專區平台：巴哈姆特動畫瘋、KKTV、Hami Video、中華電信MOD、friDay影音、MyVideo、LINE TV、CATCHPLAY＋更新。