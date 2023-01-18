主播劉芯彤有著絕佳氣質、出眾口條，加上外型出眾，被粉絲大讚是「正港美女主播」，作風親民的她，經常跟網友分享日常生活，昨(17日)才發文稱尾牙難得抽中一台智慧型手機，忍不住內心喜悅說：「真心覺得時來運轉，要開了！」，沒想到才過幾小時，同一天的貼文就表示，自己不幸得了腸胃炎，拉肚子到快懷疑人生。

劉芯彤在臉書PO文詢問網友：「過年前腸胃炎，這是一個什麼sign？」，她表示下午去完醫院後吃藥，還是不斷拉肚子，甚至用「比吃我自己煮的飯菜拉的還兇」一句話來形容當下慘況，劉芯彤更透露自己並非個案，醫師解釋最近罹患腸胃炎的患者非常多，症狀皆是上吐下瀉還發燒，對此，她選擇自我安慰：「我想這個年不用擔心發胖，因為我先瘦起來等～」。

貼文一出，網友們留言關心身體狀況：「是不是諾羅，如果是整個病程很快，過年可以好好享受到的」、「吃清淡一點，多休息記得要吃藥，新聞報導最近諾羅病毒的人很多，要小心還是吃到外面不乾淨的東西」、「年關將近，有健康的身體，才會有吃的本錢哦！祝早日康復」而事實上，根據疾管署監測資料顯示，近來台灣諾羅病毒有升溫趨勢，光是1月8日至1月14日，全國門、急診因腹瀉就醫的人次，就高達13萬9728人次，高達去年同期，據悉該病毒傳染力極強，就連酒精都無法殺死它。