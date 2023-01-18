台灣遭許多國家點名交通不友善，甚至被稱作行人地獄，加上近日發生多起重大車禍，道路安全成為注目焦點。就有一名網友過斑馬線時，貨車未禮讓直接轉彎，向警方檢舉後卻以「無法判定攝影者為行人」打槍，貼上美國論壇「reddit」後引發熱議。

透過影片可以看到，地點位在新北市三重，一名行人通過斑馬線時，剛搶遇到要右轉的小貨車，沒想到車輛不將行人當一回事，並未禮讓，直接右轉後揚長而去，留下傻眼的行人，事後也將片段剪輯向警方檢舉。

一段行人走斑馬線，貨車卻未禮讓直接右轉影片，引發reddit熱議。(圖／reddit)

未料警方以「附件影片中無法判斷拍攝畫面維行人，經通知補正後未補正更新資料，故本案不予舉發」，影片以及警方理由都被轉貼至reddit，引發國外網友關注。

不少網友揶揄：「可能是無人機拍的吧」、「不是行人拍的，那只有可能是鴿子了」、「警察可能覺得是外星人拍的」、「可能警察今天不缺業績吧」，但也有不少人認為這段影片不能代表什麼：「感覺貨車跟人距離還很遠啊，空間相當足夠，行人甚至不用停下來」、「我是紐約人，這種狀況在我們這邊很常見，不覺得有什麼」、「貨車雖然粗魯，但我覺得他沒違法」、「美國加州跟紐約也天天上演同樣畫面」。