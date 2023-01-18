迎戰2024總統大選，國民黨黨務人士分析，總統提名原可望參考2022縣市長協調徵召模式，但因已有多人表態參賽，初選恐勢在必行，預判啟動點約5月前後。國民黨立委賴士葆與林為洲昨天表態應辦總統初選，但有藍委認為重點在孚眾。

賴士葆表示，國民黨現在勢正好，「初選是最簡單、大家都能接受的方式」，也是目前比較可行的方法，也讓國民黨不會分裂，而是更加團結；若要用徵召就要說清楚條件，是否要做內部民調評比？或者只要經初步了解、協調就徵召？

賴士葆說，回想2020年總統大選提名，國民黨中央一些做法失誤，讓剛在2018地方九合一選舉大勝的國民黨，卻在2020總統大選大敗，所以希望這次黨中央不管最後用什麼提名方式，都要提出一套能讓所有有意參選者服氣的辦法。

林為洲也表示，他支持先協調、再初選的提名策略，且應立委提名與總統提名一體適用。此外，林認為，總統提名要先，立委提名在後，過完年就可啟動機制。

但有熟悉黨務藍委直言，徵召或初選與否，最重要是要看怎樣的方式才能夠真正「孚眾」，而要孚眾也不見得是要初選，協調如果可以孚眾也沒問題，重點是要讓所有有意爭取黨提名參選者能心服口服。

該藍委說，初選是對黨中央而言，是最簡單、不需要負責的做法，但卻不一定是最好的方法，因為每次初選都有很多特殊狀況，有時候是有意參與者間方法喬不攏，有時候又怕初選過程殺到刀刀見骨，反被對手操弄，必須多做考量。

至於總統大選提名時程啟動點，該藍委說，民進黨2024總統大選提名態勢幾乎已定於一尊，就是副總統賴清德，相對的國民黨其實也沒甚麼好拖的，現在支持者比較擔心「重演2020」提名亂象。

黨內解讀，目前黨內聲望最高的新北市長侯友宜，若太快表態參選總統將引起落跑質疑。該藍委直言，「侯友宜要選大家都知道了」，什麼時候出場其實沒有差了，反正綠營都會做文章，侯現在最重要的是盡快安排後續市議會備詢與接班人。