全台「喜樂時代影城」近日推出名字有「兔」字的觀眾，能免費爽看365天電影，不過若名字中沒有「兔」的影迷不必懊惱，自除夕夜（21日）晚間9點起，喜樂時代全台4個點推出「喜兔福袋」888元超值優惠，還有機會將YAMAHA機車騎回家。

各點每售出1000個福袋就加碼抽價值102800元YAMAHA EMF電動機車乙輛，全台共4輛。今年獎品還包括Segway Ninebot滑板車、OPTOMA 奧圖碼短焦LED微型投影機、PHILIPS 27型273E1EW螢幕顯示器、Anker SoundCore Icon戶外便攜防水藍芽喇叭、電影限量經典公仔組、電影票等多項好禮。

近日院線強檔回歸，眾望所歸的日本經典動畫《灌籃高手》電影版《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，早已吸引不少台灣粉絲2、3刷，並勾起不少7年級生的回憶，一句「教練，我想要打球」也是令大家津津樂道的台詞；神劇《我的婆婆怎麼這麼可愛》也推出電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，原班人馬回歸鬧翻大銀幕。

首部台灣以「詐騙」為題材的《詐團圓》，集結金馬影后陳淑芳、隋棠、陳昊森、邰智源、謝瓊煖等主演，講的還是台灣人對於家庭的多元包容感人故事；金馬影帝李康生主演《山中森林》，描述台北林森中山地帶、黑道與酒店之間的恩怨情仇；以及柯佳嬿、許光漢、施柏宇回歸主演《想見你》電影版也將票房破億。

另外，好萊塢片片強檔更不容忽視，像是珍妮佛羅培茲主演最新瘋狂動作喜劇電影《劫婚大作戰》、由全球暢銷知名繪本改編的《鱷魚歌王》、當代恐怖大師溫子仁的最新力作《窒友梅根》、諜報動作鉅片《五眼聯盟》、布萊德彼特主演美國時代喜劇劇情片《巴比倫》等，也讓影迷粉絲們期待值破表。