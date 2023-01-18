時節臨近春節，一款最近2年很受歡迎、名為「加特林」的煙火突然成為大陸市場上最搶手的爆款商品。這款商品受追捧有多重的社會心理學意義，除了藉節慶煙火發洩近一年來疫情封控的壓抑，年輕小粉紅們還能以此紓解俄羅斯敗戰的鬱悶，在台海關係惡化的挫折中順便過過武統台灣的乾癮。不論是疫情、經濟或地緣政治，今年對中國與世界來說都是不尋常的一年，很多民眾都期待在「爆竹一聲除舊歲」氣氛能為新的一年開拓新局面。

據大陸媒體報導，最近數周這款名為「加特林」的煙火銷售突然火爆，嚴重供不應求導致價格翻了4、5倍之多。一位煙花爆竹廠廠長程敏說，他們生產的加特林煙火，最近連存入倉庫的機會都沒有，才剛下生產線就被等候已久的商家攔截下來。搶貨的商家說，就得在車間裡盯著，不然有些加特林連膠水還沒乾透就被別人搶走。

煙火廠商說，加特林煙火生產出來連存入倉庫的機會都沒有，才下生產線就被等候已久的商家搶走。（圖／網路）

這款煙火之所以用射速快、火力強的多槍管加特林機槍為名，是因為它以10幾支至20多支火藥綁在一起成圓筒狀，點火後可以連續發射。發射時火光四射相當壯觀，一陣陣呼嘯而出的響聲威勢驚人，如果聚集在一起施放，場面更是熱鬧。

加特林煙火以10幾支至20多支火藥綁在一起成圓筒狀，點火後可以連續發射

加特林煙火約在2年前首次於大陸沿海城市出現，當時售賣約60元人民幣（約合台幣270元）左右，今年才剛上市就普遍漲了一倍，現在貨品極搶手，至少都賣到200至300元（約合台幣900至1350元）以上，有的商家則要求消費千元人民幣以上才能限購2支，部份店家要排數小時的隊才能買到。此外廠商也製作出大型的加特林，火藥量更大，綑綁的數目更多，有網民們表示，這種超大型的連發煙火已經超出高速機槍加特林等級，而是聲勢驚人的數十連發的火箭炮「喀秋莎」等級，價格更高達1千元人民幣（合台幣4470元）以上。

加特林發射時火光四射相當壯觀，一陣陣呼嘯而出的響聲威勢驚人，如果聚集在一起施放，場面更是熱鬧。（圖／網路視頻截圖）

這類的煙火在大陸被列為危險性較高的C級煙火，兒童必須有成人陪伴才能施放。它拿在手上發射，火力不小，稍有不慎就會燒傷或引發火災。目前這類煙火的工廠幾乎都在湖南瀏陽市，由於突然爆紅，電商們積極搶貨，因此也被稱為「網紅煙花」。目前一般大陸開放施放煙火的城市不多，例如長沙、武漢、溫州、鄂爾多斯、蘭州與昆明，到了春節時，解禁的城市會更多些。

專門用來施放加特林煙火的設備，外型有如巨型加特林機槍。（圖／搜狗網）

至於加特林為何今年突然爆紅，許多消費者與商家認為，可能與今年疫情封控時間太長、民眾太苦悶有關。12月7日公布「新十條」後，各地民眾與青年學生對抗防疫人員衝突頻生，到了接近元旦時，一些南方城市年輕人以慶賀新年為名聚集施放煙火，地方官員阻攔不住，索性放開不管，透過網路視頻傳播，各個城市市民相互模仿，施放煙火便成為今年元旦獨特的流行風潮。

男女老少都在玩加特林，但多人一起玩，火藥數量多，火花四射的也頗為危險。（圖／搜狗網）

從某些年輕人施放煙火的方式與網路言論，可以看出今年除了疫情之外，國內外重大政治事件也與施放加特林煙火的熱潮相關。網路視頻顯示，很多年輕人把加特林煙排成一排同時施放，聲勢極大，像極了前蘇聯知名的自走式多管火箭炮BM-13─膩稱「喀秋莎」(Katyusha)─這款武器在二次大戰時期的前蘇聯非常知名，整排火箭炮一起發射時火光沖天，氣流穿過炮筒時發出嗖嗖巨響，極有震撼力。在很多前蘇聯拍攝有關二次大戰反抗納粹的電影或記錄片中，「喀秋莎」是最有代表性的武器之一。火箭炮連續射出的火光煙霧伴隨著雄壯的斯拉夫軍歌，更是許多大陸年輕人自幼觀賞蘇聯電影或宣傳片後難以抹滅的印象。

蘇聯的BM-13自走式遠程火箭炮在二次大戰創下顯赫戰績，被膩稱為「喀秋莎」。（圖／搜狐網)

今年俄軍入侵烏克蘭時，大陸一些支持俄國的網民熱情地在網上替俄軍叫陣，也都會提到喀秋莎多管火箭炮的威力，期待它能把烏克蘭打得丟盔卸甲寸草不留，可惜事與願違。現在這些熱血青年把「加特林」排起來發射模仿「喀秋莎」，或許也能彌補一下對俄軍「恨鐵不成鋼」的遺憾。

去年裴洛西訪台期間中共在福建沿海進行遠程火箭彈演習，包括CL-191與PHL-03兩種型號，各發射了20與34枚。（圖／東部戰區）

在去年8月美國眾院議長裴洛西訪台引起中共舉行大規模軍事演習中，多管火箭炮也在演習中扮演重要角色，它不像彈道導彈造價高、數量少、發射地點隱蔽，火箭炮準度不行，靠著就是聲勢驚人的地毯式轟炸。當時大白天地在福建廈門遊客眾多的海邊對著台灣方向發射PHL-03型12管300mm遠程火箭炮，也被很多網拍攝到影片並上傳網路。裴洛西訪台時大陸武統台灣的聲浪很高，但最後還是沒能實現，讓不少網民感覺愛國熱忱受挫，現在藉機組幾套加特林煙火過一過「喀秋莎」彈洗台灣的乾癮，也算是聊表一下支持武統台灣的心意吧！