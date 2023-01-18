【愛傳媒張若彤專欄】直到現在，我們孩子的歷史參考書裡面，還是寫著二二八事件前政府「徵調米糧等物資，運往中國大陸支援國共內戰，導致臺灣物價飛漲、通貨膨脹嚴重」。

近年來學者的最新研究，基本已經證實了以上的說法絕對錯誤。就算你不相信我說的，你也可以去看看歐素瑛或蘇瑤崇的研究，他們都認可當年並沒有什麼徵調米糧運往中國大陸的事情。

我的研究則比上述兩位的研究走得稍遠一步，當年不但沒有徵調米糧運往中國大陸支援國共內戰，反而是從大陸徵調雜糧和肥料支援臺灣，甚至挪用了全中國的救濟經費，為臺灣的糖業購進經濟作物所需肥料（戰後救濟肥料限定用於糧食生產）。

臺灣戰後物價飛漲，主要分兩個階段。

前期是日本政府戰敗，導致臺灣銀行券下場未定、市場信心不足，以及日本政府戰爭中、戰敗後，濫發貨幣、濫行支付，所導致的劇烈通膨，這一點在陳儀宣布發行臺幣一比一回收臺灣銀行券、將日本政府濫發的武尊千元券暫時鎖入銀行，而維持了數月的穩定。

後期是臺幣使用上限制太多，臺灣與大陸之間匯兌不通，導致民間採取以物易物進行省際或國際貿易，亦有將臺灣的物資走私至境外，換取相對更自由、限制更少的法幣，乃至黃金；但於此同時，受到盟軍轟炸的臺灣，產業復甦不如預期，缺乏賺取法幣、外幣的實力，大幅入超導致臺幣暴跌、物價暴漲。同樣的狀況也發生在中國大陸對美貿易之間，導致法幣暴跌。

以上的狀況，普遍發生在大戰之後的各國。受到戰爭摧殘的地區，宏觀上需要讓物資淨流入境內才能進行復興，而物資淨流入又造成巨幅的逆差，使得本國貨幣的價值搖搖欲墜，越復興、國家財政狀況越慘，能例外的只有未曾成為戰場的國家，主要是美國。而本國剛剛復甦的工業生產被美國貨傾銷摧毀，這也為共產主義理論提供了最佳的實證，為戰後共產主義的興盛添薪加柴。

歐洲各國是在美國啟動馬歇爾計劃後才真正開始經濟復甦，臺灣則是在美援啟動之後。

作者為《究竟二二八》作者

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