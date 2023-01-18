新北市三重機捷旁車水馬龍，車輛不斷呼嘯經過，附近新建案平均一坪60萬元起跳，而重新橋下的橋縫空隙中竟有人居住，時間還超過5年，有如「穴居人」，日前社會局及水利局接獲通報後前往安置、清場，雖然該處據點被破壞，但類似穴居狀況在其他大橋下也照常上演，難以全數根絕。

本刊記者在民眾黨基隆黨部副主任林毓峯陪同下來到重新大橋下，映入眼簾的是整排約2層樓高的斜坡和遭人塗鴉的鐵板，還有一條自斜坡垂下來的繩索，攀爬上去後發現平台上別有洞天，被人擺滿了保麗龍箱種植地瓜葉，旁邊還擺放了幾個捕鼠籠和網子，宛若小型花圃。林毓峯解釋，捕鼠籠和網子是他們偶爾打野味的工具。

彎腰進入有橋梁遮蔽的地方，在狹窄的空間裡被擺滿了床和衣物，床頭邊還被貼上了平安符，一旁空闊的地區還被隔出一個小客廳，角落裡有簡單的炊具，再利用物品隔出空間，擺上幾個水桶就是簡陋的衛浴間。

每張床上的牆上還被寫上名字，明確標記出誰的床位，宛若宿舍格局，儘管髒亂但也相當「溫馨」，若不是耳旁還不時傳出車輛呼嘯而過的聲音，實在難以想像竟然有人在這裡一住就是5年以上。

不過這樣的穴居狀況卻早已不是第一例，在新北某處橋墩隙縫中，同樣也有人住在那。

阿國所住的地方遠比重新橋的「室友」們更難抵達，除了得垂直爬上坡外，還需再沿著坡度水平前進一段路途才能抵達。（圖／周志龍攝）

阿國（化名）住在橋縫中已5年，這裡的位子比住在重新橋下的「室友」更難進入，要想進來還得飛簷走壁才能抵達，怕高的記者一路扶著水管才走進他的住處。這裡的整體擺設也相當簡單，一頂帳篷裡面放著一張薄薄的床墊、2隻玩偶熊和一床棉被，一旁還有卡式爐和一盞小燈，「牆上」記錄著他一整天的生活、哪時候接工作、友人或公司的聯繫方式。

帳棚旁的空地堆起了一座高高的垃圾山，散落著不少罐裝或瓶裝的咖啡，因為阿國儘管面對窘迫生活，仍會掏出10塊錢買瓶鋁箔包咖啡維持生活的儀式感，如果當天可動用金額多一點，他則會狠下心升級買瓶罐裝的咖啡。

他說，會住在這裡是因為無法負擔高額的房租，而家人又早已離開人世，無法接濟，白天靠打零工賺取微薄收入，晚上就睡在這裡；要想盥洗，就得去一旁公園裡的公共廁所，不過他也坦言，這裡只是他的其中一個據點，以防哪天慘被「抄家」，至於為何不願接受社會局安置，至少有熱水可以洗澡，也有地方可以遮風避雨，他含糊其辭不願多說，但眼光卻環視自己一手建立起來的「家」，可以看出他堅守該地的強烈決心。

阿國住在這裡已有5年時間，儘管帳篷的旁邊就是垃圾山，但他每天會進出的家卻相當乾淨。（圖／周志龍攝）

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